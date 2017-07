Recursos Humanos habilita oficina alterna por plantón Se habilito un espacio donde se encuentra la Junta Local de Reclutamiento y la Dirección de Comercio, donde se está brindando la atención sin contratiempos. Con la finalidad de que el trabajo que realiza la oficina de Recursos Humanos no se vea interrumpido por el plantón que realizan ex trabajadores del municipio en el exterior de sus instalaciones, ya se habilito una oficina de manera provisional a pocos pasos de ahí, donde hay más departamentos del municipio. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Elia Rodríguez Lucero, Oficial Mayor del ayuntamiento de Ciudad Valles. Elia Rodríguez Lucero, Oficial Mayor del ayuntamiento, señaló que debido a las diferentes actividades que realiza Recursos Humanos, se habilito un espacio donde se encuentra la Junta Local de Reclutamiento y la Dirección de Comercio, donde se está brindando la atención sin contratiempos. Mencionó que en el caso de la nómina que debía de pagarse este viernes, este proceso quedo debidamente salvado con el apoyo del personal adscrito a la dirección. Respecto a los manifestantes, señaló que hasta este momento su presencia no a representado mayor problema, incluso podrían quedarse ahí por el tiempo que ellos lo decidan, siempre y cuando no cometan alguna falta sancionable de manera jurídica. En cuanto a los señalamientos de despidos injustificados por parte de los manifestantes, indico que esto no existe como tal, dado que se trataba de personas a quienes se les termino su contrato. Cabe señalar que durante la mañana de este viernes se habló que los manifestantes retenían a trabajadores asignados a recursos humanos quienes acudieron a laborar y habían ingresado minutos antes en compañía de un notario, quien certifico que el acceso a las instalaciones no estaba impedido; dicha retención fue negada por los manifestantes pero confirmada por los empleados quienes se encontraban en las oficinas, mientras que los manifestantes ahora se encontraban no solo en el exterior, ahora se apostaban en el estacionamiento dentro de las instalaciones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Toman protesta a consejo de mujeres empresarias Se gradúan alumnos de la generación 2014-2017 ‘Pedro Antonio Santos’ Corren a su esposa e hija del trabajo, tras protestar en contra del Congreso Curso de computación a adultos en la Biblioteca Invitan a paseo en las instalaciones militares