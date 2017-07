Apreciaciones La detención de Irma Cardoza la mañana de este viernes, ya había sido anunciada por Luis Ángel Contreras Malibrán quien hace algunas semanas declaró que habían sido liberadas las órdenes de aprehensión no solo contra ella sino también contra su asesor legal el hoy secretario general del PRI José Matilde Hernández Méndez. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios El delito es por despojo por haberse posesionado de predios en el fraccionamiento Buenos Aires y por lo pronto, la lideresa también de transporte del STIAT Irma Cardoza ayer mismo iba a ser enviada al Centro de Readaptación Social en ciudad Valles en espera de continuar su proceso. En días pasados, integrantes de la agrupación Agenda Ciudadana recibieron una respuesta de parte de las oficinas de CONAGUA en respuesta a la denuncia pública que hicieron en la cual pedían a dicha dependencia sancionara a Ingenio Alianza Popular por presuntamente haber contaminado el río Gallinas y causado la muerte de peces y daño al medio ambiente. Sin embargo, la respuesta dada por la CONAGUA no complació o fue del agrado de dichos profesionistas quienes en breve convocarán para dar a conocer su postura. Algunos regidores del Ayuntamiento andan un poco preocupados luego de que, hace algunas semanas, fuera enviado ante el Congreso del Estado, el expediente de un laudo que el Municipio no pagó en el tercer requerimiento y que derivó en que fueran embargadas las cuentas. Y es que, al haberse enviado dicho expediente, puede iniciarse la aplicación de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicas en la cual, los integrantes del Cabildo podrían ser hasta inhabilitados por no haber cumplido el Ayuntamiento con una orden de un Tribunal. En ese sentido, el ex secretario del Ayuntamiento Gilberto Almendárez Marín comentó que, a la actual administración le hace falta un poco de orden o que se defina qué persona o área es la que debe atender el tema de los laudos. Recordó que cuando formó parte de la administración, se le dio a la Dirección Jurídica, la responsabilidad de atender y negociar los laudos que ya existieran y de esa manera se pudo sacar adelante la problemática. Sin embargo, consideró que en la actual administración local, varios “meten mano” a los conflictos laborales y ello genera que no se pueda tomar una decisión definitiva. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones