A pesar de la falta de un director de seguridad pública en el municipio de Aquismón, los trabajos en materia de vialidad durante este sábado se vieron aceptables ya que la organización de los agentes policiacos fue la adecuada, aun cuando la vialidad no fue la más aceptable para los pobladores, lo cierto es que el número de unidades vehiculares fue más de lo debido ya que además de los conductores que participarían en la ruta extrema programada por el ayuntamiento, se encontraban vehículos de familiares de estos y sin contar con que los comerciantes se instalaron como cada sábado, generando con ello que una de las principales calles de salida, estuviera bloqueada y las que se consideraban de un solo sentido, se volvieron de doble generando con ello mayor caos, pese a todo esto, la renuncia del director de la corporación no afectó en este sentido los trabajos de la corporación y al menos hasta el momento no se han tenido quejas en contra de la misma a dos semanas de su renuncia. En espera de que se entienda que cada quien debe de cumplir con su compromiso, la dirección de seguridad pública del municipio de Huehuetlán aclara que se harán responsables de los turistas que puedan entrar al paraje conocido como el Nacimiento siempre y cuando estos ingresen por el lado de Huichihuayán, ya que sin precaución alguna, visitantes se encuentran ingresando por el lado de Xilitla en donde a pesar de que hay prestadores de servicio, estos han permitido el acceso a los turistas, pero al final del día cuando acude un percance culpan al municipio de Huehuetlán, y es que en este sentido, son muchas las cuevas que existen en el lugar y que generan diferentes accidentes, no solo ahogamientos, pero que ameritan ser trasladados de urgencia y esto siempre es más factible por el lado del nacimiento ya que el hospital más cercano es el de Axtla o el de Aquismón y ambos se encuentran más cerca de Huichihuayán. Los malos trabajos de una calle en la localidad de Los Jobos del municipio de Coxcatlán, han generado que la calle se haya cerrado y es que los trabajos de excavación para la introducción del drenaje en dicho lugar generaron que la empresa realizara los trabajos de rehabilitación de la calle, la cual se tuvo que pavimentar nuevamente y sin embargo la empresa no compactó debidamente los materiales y ante ello la presencia de las primeras lluvias generaron que se hundiera todo el asfalto, lo cual sin embargo no es la primera vez que pasa y el hecho de la presencia de lluvias es mero pretexto ya que en dos ocasiones anteriores ya había pasado lo mismo, dejando cuando menos en entredicho que sea una obra de calidad.