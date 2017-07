Apreciaciones Imágenes que circularon en Facebook desde el pasado día viernes en donde se muestra aparentemente inundado el parque tipo Tangamanga, fueron utilizadas para afirmar que la obra está mal ubicada, que fue un error construirla en ese sitio porque es presa fácil del río Valles. Sin embargo como sucede siempre en esa red social, la información difundida tiende a ser compartida varias veces por los usuarios quienes dan por hecho lo que se denuncia sin que se verifique la autenticidad. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Se trató más bien de encharcamientos que la empresa constructora deberá solucionar antes de que concluya esta primera etapa para garantizar que en la época de lluvias, no se estanque el agua y garantizar así una mayor durabilidad. Mientras tanto, trabajadores de la constructora continúan con las labores ya que se había dicho que la obra reportaba hasta hace 15 días, un avance de un 95% en su primera etapa consistente por el momento, en la construcción de las tres glorietas con camino asfaltado, una pista para trotar, el cercado y la fachada de acceso. Será este lunes 17 de julio, cuando venza la convocatoria lanzada por el Ayuntamiento para la selección del nombre que habrá de llevar dicho parque, cuya recepción de propuestas está a cargo del Secretario General Luis Fernando González Castañeda. Hasta el momento, el nivel del río Valles no representa un riesgo para la población ya que según reportes de Protección Civil, no alcanzó los dos metros a pesar de las fuertes lluvias y tormentas eléctricas registradas y según el pronóstico, a mediados de la próxima semana regresarán las precipitaciones a la zona. Líderes campesinos e integrantes de partidos políticos de la región y de otras partes del estado, realizaron este sábado una segunda reunión en ciudad Valles con el fin de conformar una organización de resistencia ciudadana con miras a emprender acciones contra el Gobierno Estatal principalmente. A invitación del coordinador del Movimiento Social por la Tierra, Miguel Ángel Guzmán Michel, acudió un integrante de la Asamblea Nacional de Resistencia Ciudadana de la capital del País. Entre los asistentes a esa reunión estuvieron viejos conocidos como el profesor de Tanlajás Mario Lárraga, Ricardo del Sol y Francisco Coronado del partido MORENA, Ramón Mendoza del PRD y docentes que forman parte de la CNTE. De quien ya no se supo más fue de Said López de Olmos dirigente del MHD, quien hace unas semanas atrás, estableció cinco campamentos en la huasteca e invadió varios ranchos que aseguraba el Gobierno Federal había comprado pero que estaba en manos de particulares. Brevemente comentó que había tenido diálogo con representantes del Gobierno y que daría mayores detalles de ello pero prácticamente desapareció y el campamento desde donde organizaba las movilizaciones ubicado por los rumbos del ejido Troncones, al día de hoy luce abandonado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones