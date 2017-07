Egresa Generación 2011-2017 de la Primaria Idelfonso Velázquez Ibarra “Lamentamos concluir las actividades académicas con la sentida ausencia de nuestra alumna Juana Hernández, quien desde el mes de enero desapareció en nuestra ciudad y no la hemos vuelto a ver” Eduardo Hernández. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Egresa Generación 2011-2017 de la Primaria del Centro. Huejutla, Hgo.- “La auténtica función de la escuela pública democrática trasciende la idea de transmitir y generar conocimiento, pues el verdadero propósito tiene que ver con la vida en sociedad, con la formación de ciudadanos libres, con conciencia colectiva, capaces de comprender que educar es construir ciudadanía”, señaló el profesor Eduardo Hernández Lara, director de la Escuela Primaria “Idelfonso Velázquez Ibarra” del turno vespertino de la zona centro de Huejutla en su mensaje a los alumnos egresados de la Generación 2011-2017 que durante la tarde del viernes participaron en la ceremonia de clausura. Fueron un total de 56 los alumnos de los Grupos Sexto A y B quienes concluyeron con sus estudios correspondientes, en el evento se contó con la presencia de las autoridades educativas y civiles quienes presenciaron el evento protocolario. Hernández Lara, agradeció a los padres de familia por confiar en los maestros, deseándoles al mismo tiempo mucha sabiduría porque el reto ahora será mayor para conducir en esta nueva etapa a sus hijos. Durante el evento se llevó a cabo también la entrega de Diplomas a algunos de los actores educativos de la institución, así como a los alumnos que obtuvieron los tres primeros lugares de cada grupo. El director del plantel subrayó que actualmente “vivimos días muy agitados, días ensombrecidos por las cosas urgentes que dejan a un lado las cosas que son realmente importantes, este ritmo de vida nos lleva a observar extremos o paradojas.” “Estos son los tiempos de las grandes ganancias, pero de las relaciones vacías, compramos más y disfrutamos menos, son días eclipsados por la violencia social, por ello lamentamos profundamente concluir las actividades académicas y organizativas del presente ciclo escolar con la ausencia sentida de nuestra alumna Juana Hernández Nochebuena quien desde el pasado mes de enero desapareció en nuestra ciudad y no la hemos vuelto a ver”. Asimismo, resaltó que las autoridades civiles e institucionales dedicadas al rubro de la justicia “aún tienen un gran pendiente con los Huejutlenses en general y con nuestra comunidad educativa en lo particular, cuya situación requiere de atención urgente”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Rescata cría de golondrina, personal de Ecología local Requieren bacheo en confluencia de Calle Independencia y carretera estatal Piden padres de familia que se rehabiliten adecuadamente aulas Sin atender reporte de fuga de agua Enfermos de diabetes deben controlar sus emociones