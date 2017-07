Enfermos de diabetes deben controlar sus emociones Huejutla, Hgo.- El Presidente del Club de Diabéticos del IMSS en Huejutla, Pedro Hernández Vite; señaló que es elemental de que las personas enfermas de diabetes estén conscientes de los problemas que pudieran tener al no saber controlar sus emociones, además de que deben de llevar un estricto control en su alimentación para evitar las altas o bajas provocadas por esta enfermedad. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Pedro Hernández Vite. Dijo que cuando el diabético no tiene control de sus emociones y en su manera de pensar y actuar “en cada momento suele estallar en el coraje, o viene la preocupación, todo esto es muy perjudicial para la persona que padece de la diabetes”. Indicó que es necesario controlar el coraje “tenemos que controlar la preocupación, ya que de lo contrario, la diabetes avanza y avanza hasta acabar con la persona. Los diabéticos deben de controlar sus emociones del diario, deben de estar tranquilos, vamos a pensar que vamos a detener esta enfermedad, se debe de llevar siempre presente que el corazón calmado es la vida del organismo, si estamos calmados mantendremos estables nuestros cuerpos”. Pedro Hernández Vite, subrayó que los diabéticos deben de practicar esta tranquilidad “debemos de mantenernos en paz con uno mismo, no se les debe de olvidar no comer carnes rojas, hay frutas que te hacen bien y hay frutas que te hacen mal, creo que todos debemos de conocer esta información”. Pidió en su llamado a controlar las emociones “vamos a dominarnos a nosotros mismos, sabemos conscientemente de que esta es una enfermedad, debemos de estar a las vivas, no debemos de comer cosas que nos hagan daño, debemos de recobrar el buen juicio, creo que todo debemos de poner en práctica las recomendaciones para estar bien”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA México es un país bonito, donde los políticos no cumplen Desinformación del nuevo Sistema de Justicia Penal Juzgados tienen dos semanas de vacaciones Requieren drenaje fluvial en avenida Toribio reyes Calles rehabilitadas, pistas para taxistas