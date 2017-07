Rescata cría de golondrina, personal de Ecología local

Revelo en entrevista con Zunoticia el director de esta oficina del orden municipal de Huejutla, Agustín García Vilchis. Explicó que el ave llevaba varios días tratando de liberarse de una serie de obstáculos que no le permitían abandonar el nido, “una de las patitas de la golondrina estaba enredada con una especie de hilo que no le permitía comenzar a volar y por ello en algunos instantes permanecía colgada tratando de liberarse”, explicó. Al percatarnos de ello, buscamos la manera de liberar esta cría de golondrina que presenta problemas en una patita, al grado que está prácticamente se había amputado, lamentó, sin embargo, se comprometió atenderla y rehabilitarla para posteriormente liberarla en su hábitat natural. El funcionario público refiere que, aunque se trata de un ave que no corre peligro de extinción, las acciones que llevaron a cabo explican que son porque poco a poco las golondrinas se han ido alejando de la Huasteca hidalguense, por ello decidimos rescatarla, como afirma lo han hecho anteriormente con otras especies animales.