Dentro de la Ley utilizar mí nombre en eventos: Delia En los diversos eventos que a nombre del Congreso de la Unión realiza o por gestiones hechas como legisladora La diputada federal Delia Guerrero Coronado aseveró que está dentro de lo permitido por la ley que se difunda su nombre en los diversos eventos que a nombre del Congreso de la Unión realiza o por gestiones hechas como legisladora ante diversas instancias. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios DELIA GUERRERO CORONADO afirma no estar infringiendo la ley Y es que, la semana pasada, la integrante de la Comisión Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Silvia del Carmen Martínez expresó que Guerrero Coronado podía estar violentando el Artículo 134 Constitucional en el que establece que los integrantes de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de estados y de municipios, no deben promocionarse de manera personalizada en actividades oficiales. La legisladora comentó que ella está dentro del marco de la ley siempre y cuando no se difunda otra leyenda. Está permitido usar el logotipo del Congreso de la Unión y mi nombre como 'Delia Guerrero Diputada Federal' únicamente, no se permite otras leyendas más, respondió la legisladora. Recordó que como diputada y a través de su oficina de enlace ubicada en la calle Zaragoza casi esquina con Guerrero, mantiene abiertos programas sociales de venta de productos a bajo costo. Apoyada por la Congregación Mariana Trinitaria indicó que cuenta con la venta de tinacos a un precio que representa un ahorro de hasta mil pesos, láminas con 80 pesos más baratas que en el mercado así como cemento también a bajo costo. "Mariana Trinitaria pone un subsidio en lo que respecta al cemento con un ahorro 40 pesos por saco, de los tinacos se ahorran casi mil pesos y de la lámina por cada una como 80 pesos" finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA