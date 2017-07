Que se bajen sueldos en lugar de aumentar tarifas

La gente de confianza que tiene buenos sueldos y no trabajan dijo, está a la vista de los regidores, de los diputados, personal que es innecesario cuando escasea en campo trabajadores en áreas como drenajes, instalación de tomas de agua, en donde se tiene retraso y representan ingresos al organismo. “Están muy saturadas las oficinas, yo no veo que hagan algo” expresó García Rodríguez quien por otra parte agregó que el director de la DAPAS Edgardo González sigue sin pagarles las prestaciones que desde el 2015 han venido peleando. Recordó que recientemente salió un laudo a favor del gremio pero no se ha ejecutado, además el 13 de junio pasado se logró otro más de insalubres que tampoco se les ha cubierto. La semana pasada dijo, en la reunión de la Junta de Gobierno, hablaron con el alcalde Jorge Terán y frente a ellos le llamó la atención al director del organismo y al jurídico Antonio Rodríguez porque pensaba que las demandas del sindicato habían quedado saldadas. Lamentó que falta poco más de un año y hasta el momento la dirección no les ha cumplido con el pago de prestaciones que les adeudan dado que siguen sin reconocerlos como Sindicato pese a que cuenta con la toma de nota.