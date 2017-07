Apreciaciones La renuncia del dirigente del comité directivo municipal del PRI en el municipio de Tampacán no fue del todo sorpresiva ya que los integrantes de la dirigencia y los mismos militantes prácticamente la estaban pidiendo al delegado Rafael Hervert Carballo, ya que José Juan Posadas tenía abandonado al partido, no acudía a las reuniones convocadas y presuntamente mantenía acercamiento con los líderes de otros partidos como el PT y PAN, tratando de establecer acuerdos por debajo del agua. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Esto fue suficiente para que el presidente no aguantara la presión y decidiera finalmente optar por la retirada, dejando la vacante que será ocupada por la secretaria general del partido Hilda Santiago Reyes, lo que se entiende es solo el escalafón ya establecido por los estatutos del partido, y le correspondería a Nicolás Salazar ocupar la secretaría, pero tampoco es muy popular entre la militancia por igualmente no acudir a las reuniones. Y mientras en el PRI tratan de recomponer el rumbo y reagruparse para trabajar hacia el proyecto del 2018, en MORENA también viven sus batallas internas, y es que el dirigente Santiago Rodríguez, realiza reuniones en las comunidades del municipio tratando de convencer a la gente de su proyecto más individual que como partido con la intención de contender por la presidencia municipal, sin embargo la convocatoria no ha sido la deseada. En esto se señala tiene que ver que no cuenta con el respaldo de su propio grupo para construir un proyecto sólido hacia el 2018, por lo que debe trabajar primeramente en construir una estructura sobre la cual poder edificar todo lo demás, ya que de lo contrario solo estará construyendo castillos en el aire. Mientras en Tamazunchale, nuevamente la sierra del municipio vuelve a vivir la inseguridad debido a los grupos de asaltantes que utilizan los caminos comunales para atracar a los transeúntes, situación que se ha venido presentando desde hace ya varios meses y los transportistas son los más afectados, y a pesar de los operativos realizados por las corporaciones no se han obtenido resultados. Y es que uno de los factores que ha favorecido que estos grupos de delincuentes prevalezcan es la cercanía del estado de Hidalgo ya que al moverse entre las veredas rápidamente logran cruzar los límites estatales, por lo que se tendría que implementar una coordinación con aquel estado para obtener mejores resultados. Nuevamente se habrán de llevar a cabo las fiestas patronales de la colonia XEW en donde el año pasado se pudo observar una excelente organización de parte del comité, no así de las autoridades que no previeron los permisos que se requerían para la quema de la pirotecnia y les fue decomisada por el ejército. Aun así otro de los aspectos que se observa en esta festividad es la concurrencia de figuras políticas que desfilan literalmente en estas actividades, la mayoría de los cuales son mencionados como candidateables y en esta ocasión más que nunca estando ya en los previos al arranque de la carrera hacia el 2018. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones