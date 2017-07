Apreciaciones Este fin de semana fue detenida por elementos de la Policía Ministerial, la líder de un grupo de invasores de los terrenos del ejido Plan de Ayala, en la llamada colonia Buenos Aires, Irma Cardoza, quien tenía en su contra una denuncia penal por el despojo de varias hectáreas de terreno en el sitio antes indicado; y que la autoridad hace algunos años resolvió que la legítima propiedad es de los ejidatarios con lo que esperaban que terminara un pleito que llevaba ya más de 20 años. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios De todos es conocido que Cardoza durante años junto con otros líderes, algunos de ellos ya fallecidos, vendieron terrenos no solo a personas de escasos recursos con el argumento de ser ellos los representantes de un supuesto dueño de las tierras, estrategia que le ha servido hasta la fecha a la líder para seguir vendiendo y sacando del lugar a quienes no cumplen con sus cuotas, situaciones que en muchas ocasiones han derivado en enfrentamientos entre los mismos invasores; incluso hace algún tiempo muchos se desligaron de ella y decidieron negociar con los ejidatarios; algunos ya tienen la legal posesión y escrituraron, dejando a los seguidores de Cardoza prácticamente solos en su lucha, misma que ahora buscaba que el gobierno les pagara los terrenos que invadieron a los ejidatarios alegando que son de escasos recursos. Pero en este tema de muchos es sabido que hay una gran cantidad de manos que han brindado proteccionismo a Cardoza, desde Cándido Ochoa, actual diputado federal, hasta figuras reconocidas en Valles que aunque con cargos de menor grado siguen haciendo lo que está a su alcance para aprovechar el capital que representa la líder. Una de estas personas cercanas a Cardoza, es nada menos que el asesor del ayuntamiento Víctor Palomares, quien durante años ha sido el abogado de Cardoza, y quien tras su detención comenzó a operar para lograr la libertad de su cliente. Dicen que no se deben de hacer cosas buenas que parezcan malas, y es ahí donde el equipo cercano al presidente Jorge Terán debe de poner atención, pues si el edil pretende reelegirse debe de pensar muy en serio en quitarse de encima a personas que le generen situaciones que puedan abonarle a su imagen de manera negativa; y es que uno de sus asesores defienda a una invasora de predios es algo que debe verse de manera crítica, ya que el mensaje que esto da a la sociedad se puede llegar a interpretar incluso que el ayuntamiento tiene algo que ver, y eso no es bueno. Aun más cuando al verse prácticamente perdido y ante un inminente desalojo de las hectáreas que invaden en Buenos Aires, el grupo de Cardoza ya ha comenzado a invadir otros predios en lugares como el fraccionamiento 21, y a decir de algunas versiones, tiene ya planeado “brincar”, a unos lotes que se ubican entre Miravalles y los Jobitos, donde los propietarios ya se dieron cuenta de la intentona y amenazan con evitar la invasión cueste lo que cueste, y no dudarán con usar la fuerza. A cuatro meses de concluida la FENAHUAP, aún siguen sin ser cubiertos muchos de los pagos a proveedores y personas que prestaron sus servicios en el evento, incluso se dice que los premios de los concursos que organizó no han sido entregados, por lo que si de hacer cuentas se trata, el responsable del evento Guillermo Goytortúa tiene muchas cosas que explicar y detallar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones