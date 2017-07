Espejeando. La percepción del país, parece que pretendemos entenderla no solamente los adultos, los niños con esa capacidad con un nuevo formato que camina cada año novedosamente en un pensamiento individual mejorado, la nueva generación que va supliendo y cumpliendo con expectativas de mayor percepción en políticas públicas, nos va dejando perplejos. Hoy hasta los niños saben y entienden plenamente que México no pasa por un buen momento y que por años uno de los mayores problemas que sufre el país es la falta valores. Que si bien se cumple en algunas metas en gobierno tener mentes brillantes en nuestro país y muchos de ellos educados hasta en el extranjero, no necesariamente pasa por esas mentes el beneficio general de todos, sino que siempre se queda en el interés individual. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Con el privilegio de tener en nuestro municipio Huejutla a la ganadora del primer lugar del 10° Parlamento Infantil de los Niños y Niñas del 2017 en México, Paulina Valeria Rábago Gómez debe representar para todos los hidalguenses un ejemplo entre los niños, sobre todo porque ha sido reconocida como a muchos más alumnos en cada institución, como alumnos ejemplo y nos corresponde a la sociedad darles a nuestros niños esa confianza de que finalmente tarde que temprano este país, estado o municipio estará en manos de esos relevos generacionales, finalmente tendremos la esperanza que los cambios generacionales podrían ser para bien de todos. En días pasados los abogados en el municipios trajeron a una eminencia a dictar una conferencia, se trató del Director General del Instituto de Mexicanos Estudios y Consultoría en Derecho, Doctor Hesbert Benavente Chorres, quien efectivamente dentro de los primeros errores que se perciben, no necesariamente está en el nuevo sistema de justicia penal, sino en los operarios del mismo, amén de quienes se han dejado llevar con la desinformación. Efectivamente en el Nuevo Sistema de Justicia Penal no es qué tanto sabes del caso, ni tampoco si alguien señala algo, sino cuanto se puede probar científicamente. El tema es complejo estando México sumergido en fenómenos importantes, primero que nuestra cultura de la mayoría de la gente no está educada para esta transformación, es decir es muy bajo nuestro nivel académico en la población, la segunda, se señal implementado los cambios en las formas de la información, la tercera y más grave es el nivel de corrupción en el que el país aparece calificado en los organismos internacionales. Si bien alcanzar la verdad es innegociable, los cuestionamientos entran en las formas para obtenerla, es decir, cuando se habla de un sistema probatorio, ¿Qué tan fácil es crear una prueba para inculpar a alguien? Haciendo un tanto uso del pensamiento negativo, porque son cuestionamientos a los que la sociedad se enfrenta. La delincuencia anda feliz, porque la falta de capacidad en los funcionarios responsables de administrar y ejecutar este nuevo formato de sistema judicial, les ha permitido que errores en el debido proceso los dejen el libertad, y el tema es que se habla de potenciales brazos de la misma delincuencia organizada, hechos como estos han puesto a la sociedad de manera irritada destacar los errores con que se actúa y que han desacreditado el nuevo sistema judicial. Estamos en proceso de tener una policía científica, es cierto, unos servicios periciales con las herramientas sofisticadas, sin embargo, por ejemplo, los ministeriales de antaño, aun usan herramientas y procedimientos ajenos a este novedoso procedimiento judicial, bueno aun hay “abogados” neófitos en la materia o muy irregulares, es decir algunos que hasta ellos mismos se señalan que llegaron ahí por “recomendaciones” más que una preparación adecuada, es decir de este tipo de eventos de gente con conocimiento y preparación internacional en materia del Nuevo Sistema de justicia penal, lo requieren en el país pero todos los días. Se va atrasado en la implementación del modelo de justicia que quieren, a ocho años que dio inicio, no existe totalmente la infraestructura adecuada para los juicios orales, esto es aun en todo el país. Anduvo en Huejutla Sayonara Vargas Rodríguez, quien realizó la entrega de equipo de cómputo a estudiantes de escuelas de la Huasteca que lograron incrementar su promedio durante el Ciclo Escolar 2016-2017. El evento fue en la Escuela Telesecundaria 749 del municipio, Ahí reconoció a los docentes, que por cierto, se les aprecia como intentando enfriar esa alianza PRI PANAL en la que fueron en las elecciones pasadas, desmarcarse políticamente nos envía un mensaje que el magisterio está o presionando o en la búsqueda de nuevos horizontes. Tocamos el tema por que todo indica que el encontronazo que se apreció entre las partes oficial y sindical tuvo que ver más con intereses políticos y porque a los regidores de Nueva Alianza ya les llegó la orden despegarse de los intereses del PRI y comenzar a ver por ellos mismos. Muy optimista sin duda las palabras de la secretaria general del PRI Erika Rodríguez al referirse que en Hidalgo, el Partido Revolucionario Institucional está fuerte, unido y trabajando a todo vapor con la sociedad, de cara a su XXII Asamblea Nacional Ordinaria. Hidalgo se prepara para hacerse notar refiere y establece como un “gran compromiso que tenemos con la gente, el PRI hidalguense se hará escuchar fuerte en su Asamblea Nacional” exaltó al gobernador Omar Fayad, van 25 relevos en los comités municipales; por cierto el próximo martes por la tarde será en Huejutla, el próximo sábado en Ixmiquilpan. Erika Rodríguez destaca el origen del nuevo presidente estatal del PRI, dice es de Tepeapulco Pineda Godos, por aquello que lo mencionan que es chilango. Del 26 de junio a la fecha, informó, el CDE del PRI tomó protesta a las nuevas dirigencias municipales en: 1.-Tizayuca; 2.- Huichapan; 3.- Acaxochitlán; 4.- Almoloya; 5.- Actopan; 6.- Tulancingo de Bravo; 7.- Atotonilco el Grande; 8.- Emiliano Zapata; 9.- Tepehuacán de Guerrero; y 10.- Nopala de Villagrán. 11.- El Arenal; 12.- Tepeji del Río; 13.- Atotonilco de Tula.14.- Tlaxcoapan; 15.- Tlahuelilpan; 16.- Alfajayucan; 17.- Tecozautla; 18.- Chapantongo; 19.- Tetepango; 20.- Huehuetla; 21.- Agua Blanca; 22.- Metepec; 23.- Epazoyucan; 24.- Singuilucan; 25.- Tepeapulco; 26.- Francisco I Madero; 27.- San Salvador; 28.- Molango; 29.- Calnali y 30.- Lolotla.