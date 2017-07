Productores sufren odisea por cobro de PROCAMPO Primero una larga fila sobre el sol en oficinas de Sagarpa, después en el banco. Por más de ocho horas expuestos, a las inclemencias del tiempo, productores beneficiados de PROCAMPO tienen que hacer largas filas para poder recibir su apoyo y en mucho de los casos solo reciben la notificación del banco de “usted disculpe el sistema ya está cerrado, regrese mañana”. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Personas con una discapacidad se les dificulta subir a las oficinas de SAGARPA. Desde muy temprana hora productores comienzan hacer fila en la oficina de SAGARPA, la cual no cuenta con un lugar para descansar y mucho menos para protegerse de los fuertes rayos del sol, a los cuales se exponen los beneficiados por largas horas, ya que tienen que esperar a que les notifiquen el tramite a realizar, ya sea una orden de pago y renovación de documentación. La mayoría de los productores son de edad avanzada, un caso del municipio de San Martín Chalchicuautla, que se movía mediante una silla de rueda, lo cual se le dificultaba, por lo accidentado del acceso, ya que es de terracería y debido a las lluvias se produjeron zanjas profundas, lo cual hace más peligroso el transitar por el lugar. Posteriormente que les entregan la orden de pago los beneficiados tiene que trasladarse al banco Bancomer en donde se les entrega el apoyo, es donde por segunda ocasión tiene que realizar una segunda fila, en donde los menos afortunados quedan expuestos nuevamente bajo los rayos del sol. Este lunes la fila se observaba hasta el puente metálico, en donde los usuarios se tapaban con morraletas, folder y se fueron precavidos con sombrillas, en espera a llegar a un lugar un poco más fresco o por lo menos donde haya sombra, en donde tienen que esperar por lo menos una hora a hora y media aproximadamente. Aunque no todos logran cobrar ya que si llegan después de las dos y media de la tarde, son regresados por el personal del banco refiriéndoles que el sistema se cierra a las tres de la tarde, posterior a esa hora ya no se puede realizar ningún cobro o pago, por lo que les refirieron que los disculparan por las molestias, pero tendrían que regresar hasta el día siguiente. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Estudiantes del ITST concursarán en Brasil Recomiendan cuidado contra el Zika ITST niega apoyo a estudiantes que viajarán a Brasil Fortalecen apoyos de viviendas en las comunidades sin renovación: SEDC Delegado fungió como el padrino de generación de jardín de niños