ITST niega apoyo a estudiantes que viajarán a Brasil Argumentan los afectados una serie de irregularidades dentro del plantel educativo. El director del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale condiciona viaje a estudiantes, quienes tenían que comprometerse a devolverles los trescientos mil pesos, el cual constaría el viaje a Brasil, para presentar su Dispositivo de Seguridad Abróchate a la Vida (DISAV), refiere José Luis López Ruiz. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale José Luis López Ruiz, quien denuncia la serie de irregularidades que se han visto envuelto con el Director, el Ingeniero Ricardo Bárcenas Rivas. Un grupo de dos alumnos y su asesora realizan un video que es difundido a traves de las redes sociales, para dar a conocer su inconformidad de la falta de apoyo del director el Ingeniero Ricardo Bárcenas Rivas, quienes señalan que una serie de irregularidades de las cuales han sido víctimas, como estudiantes. Refiere junto con su hermana Anna López, que son creadores de un dispositivo de seguridad para motocicletas denominada DISAV, el cual obtuvieron el primer lugar a nivel regional y estatal, logrando el pase al concurso internacional, que se llevará a cabo en el país de Brasil. Sobre el tema el Ingeniero Bárcena Rivas, le refirió en el mes de octubre "que no se preocuparan, que contarían con todo su apoyo", siendo en el mes de enero cuando alumnos y padres de familia se acercaron a la dirección para reiterar el apoyo, o buscarían la manera para conseguir el recurso, obteniendo la misma respuesta de que "no se preocupen". Menciona que el pasado jueves 29 de Junio se reunieron para informales que el dinero no estaba etiquetado para el viaje, por lo que la escuela pagaría los gasto con la condición que lo devolvieran, siendo la cantidad de trescientos cinco mil pesos, el cual tendría que ser pagado antes del mes de septiembre. Añade que el proyecto fue realizado por cuatro alumnos y dos asesoras, el cual solo la mitad aceptaron el trato, por lo que él, su hermana y una asesora, quienes se opusieron les fue negado el pago de los boletos y gastos que se generen durante el viaje, siendo este lunes cuando le notificaron a la asesora que se encuentra fuera del proyecto, que significa que al no asistir al evento es incumplimiento.