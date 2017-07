Unión Sindical se plantó frente a la Presidencia

Ninfa Hernández Aréchiga, representante de dicha organización conformada tanto por activos como por ex trabajadores del municipio, expresó que siguen sin tener un acercamiento con el alcalde Jorge Terán Juárez. Respecto a la denuncia que interpuso el Ayuntamiento la semana pasada contra ellos por supuestamente haber obstruido el acceso a RH expresó que hasta el momento no ha sido notificada de ello y que en ningún momento sucedió lo que se describe. Entre los puntos del pliego petitorio que plantean están dijo, la homologación salarial, mejorar el servicio médico, que se dejen de dar contratos eventuales a personal que tiene años, así como el cese del director de RH Miguel Ángel Sánchez, entre otras peticiones más. Expresó que a muchos trabajadores, el Ayuntamiento les extiende contratos eventuales a pesar que tienen años en la administración, lo cual calificó como ilegal. “Si ya pasas de tres contratos quiere decir que ya estas basificado, estamos hablando de personas que tienen arriba de cuatro años y siguen firmando su contrato y queremos eliminar ese tipo de contratos porque no es legal” añadió. En esa situación se encuentran dijo, tres personas, una que laboraba en una guardería del DIF, otra que era chofer del autobús del Municipio y una ex empleada de Atención a la Ciudadanía quienes tenían años laborando como eventuales y nunca se les dio la base. La Oficial Mayor Elia Rodríguez en entrevista, expresó que buscaría ayer mismo, que una comisión de los manifestantes sostuviera una reunión con el alcalde Jorge Terán.