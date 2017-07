Abortan construcción de la Clínica del Menor y Mujer

Lo anterior fue informado por el subdirector de Servicios Municipales de Salud, el doctor Francisco Gea Velarde, quien añadió que el proyecto era muy bueno en su concepción dado que pretendía atender de manera más específica a esos sectores de la población. Y es que dijo, las instituciones de salud públicas como las clínicas están saturadas y la población reclaman atención médica de calidad, buen surtido de medicamento y ese proyecto representaba una salida o respuesta. “Por lo pronto no hay avances que de inicio pensábamos íbamos a tener; todos los gobiernos empiezan con muchas expectativas pero hay situaciones que no están programadas y seguramente gran parte de los dineros de las aportaciones de lo que recibe el municipio se van en otras situaciones de urgencia o fuera de programa” refirió. Cabe recordar que a inicios de la administración, en rueda de prensa en el Sistema Municipal DIF, se anunció que iban a construir dicha clínica en la que iba a quedar al frente el doctor Gea Velarde. Pese a ello dijo, el SMDIF atiende de manera general en consultas médicas, tanto a niños como mujeres pero no un servicio más profesional u hospitalario que era lo que se pretendía y se continuará haciéndolo a pesar de que el proyecto de la Clínica se canceló.