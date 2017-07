Lluvias no han causado daños a infraestructura del parque de la huasteca tipo Tangamanga en Valleses. Las precipitaciones abundantes, han ocasionado solo encharcamientos momentáneos. Tras las intensas lluvias presentadas la semana pasada en Ciudad Valles, el Parque de la Huasteca tipo Tangamanga que se construye en nuestra localidad, registró encharcamientos momentáneos de agua en algunos puntos de la superficie, pero sin que esto causara afectaciones o daños a la infraestructura de este centro recreativo y deportivo. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Las lluvias no han causado daños a infraestructura del parque tipo Tangamanga que se construye en Ciudad Valles. Lo anterior fue informado por la Directora de Comunicación Social y Vocera del Ayuntamiento, Margarita Almaguer Velázquez, durante una rueda de prensa este lunes por la mañana, en la que explicó que luego de que la semana pasada se registraron lluvias abundantes en nuestra ciudad, esto provocó encharcamientos momentáneos en algunas áreas del parque recreativo que se construye en la ribera del río Valles. Indicó que esta situación es común cuando se presentan precipitaciones pluviales fuertes, y de igual manera se dio en otros sectores, cruceros y avenidas de nuestra ciudad donde también se registraron estos encharcamientos, aunque aclaró que luego de cesar las lluvias el agua drenó normalmente y la infraestructura no registró ningún daño ni afectación. También aclaró que el Parque no ha sufrido de inundaciones, ya que el río Valles que precisamente será un complemento de este centro recreativo, hasta el día de hoy no ha estado ni siquiera cerca de su escala crítica para desbordarse. Añadió que existe un compromiso con la población por parte del Gobernador Juan Manuel Carreras López y del alcalde Jorge Terán Juárez, de que las obras que se realizan cumplan con las especificaciones técnicas que se requieren, para que sean obras que duren y que sean de gran beneficio para toda la población de Valles, la Huasteca y el Estado Potosino. Precisó que hay un área en este Parque que se ha considerado destinar para el ciclismo de montaña, y que no cuenta con infraestructura, el cual incluso con las lluvias se torna lodoso, pero precisamente así lo están solicitando los mismos deportistas, ya que dijeron que entre más accidentado y difícil sea el terreno, es mejor, para que ellos puedan realizar sus actividades ciclistas. Mencionó Margarita Almaguer que esta obra que en unos días más será inaugurada en su primera etapa, ha sido un anhelo no sólo de los vallenses sino de todos los huastecos, y hoy es una realidad, gracias al apoyo del Gobernador Juan Manuel Carreras ya que Ciudad Valles es el primer municipio donde se construye una obra de este tipo, fuera de la capital potosina. Dijo que aunque las precipitaciones pudieran generar ocasionales encharcamientos durante la temporada de lluvias, lo cierto es que la mayor parte del año no llueve, y ese espacio puede ser aprovechado sin problema para el deporte, el turismo y el sano esparcimiento, con la ventaja de que el Río Valles es un atractivo más de este espacio público. Dio a conocer que durante un recorrido hecho por personal de la Dirección de Comunicación Social así como de Imagen y Producción, se tomaron evidencias que las áreas de este Parque se encuentran libres de agua, y sin daños en la infraestructura, y señaló: no hay afectaciones ni en la trotapista, ni en los andadores de concreto, ni en el campo, ni en ninguna zona. Puntualizó que será el gobernador Juan Manuel Carreras quien en próximos días inaugure este espacio, para que sea abierto al público en general y se pueda disfrutar de todas sus áreas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Unión Sindical se plantó frente a la Presidencia Abortan construcción de la Clínica del Menor y Mujer El sueño es llevar a México al espacio: Alberto Ramírez Ordena Espectáculos retirar anuncios peligrosos del Pujal En sesión ordinaria, toma protesta como regidora del cabildo Vallense, Blanca Elisa Zavala Medina