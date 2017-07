El sueño es llevar a México al espacio: Alberto Ramírez

Ramírez Aguilar es actualmente responsable del laboratorio aeroespacial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, proyecto que se echó a andar con un grupo de entusiastas cuyo principal objetivo es que este país, pueda ingresar a este campo y no depender de otros. Como primer paso dijo, se echará a andar la primera Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial en México para lo cual, hay interés de empresarios, sobre todo de los clúster, gente del gobierno del Estado de Querétaro. Y es que, recordó que México no genera tecnología sino que depende para ello de otros países, pero contar con Ingenieros Aeroespaciales, abrirá la posibilidad de que estos, puedan desarrollar sus propios equipos. El Gobierno Federal dijo, ha dado muestras de avalar este rubro y creó hace algunos años la Agencia Espacial Mexicana dependiente de la SCT, por ello consideró que este es el momento ideal para que el País pueda entrar al espacio con sus propios satélites fabricados por mexicanos. Para ello agregó, es necesario romper con el concepto que como mexicanos se tiene, tales como el ver las matemáticos, él cálculo, como algo difícil o imposible, que como País no se pueden hacer las cosas. “Nos generan un miedo de que las matemáticas son las que nos van a reprobar, a hacer la vida imposible” añadió. “Ésta es la oportunidad para México para desarrollar algo en el espacio, hay Agencia Espacial, voluntad de gobierno y las instituciones están entusiasmadas y si no lo aprovechamos, será muy difícil después” añadió.