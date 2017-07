Burocratismo en la DAPAS impide obra en La Estrella Exceso de burocratismo e insensibilidad existe en los funcionarios de la DAPA acusó el dirigente de Antorcha campesina Miguel Ángel Álvarez López quien este lunes junto con vecinos de la colonia La Estrella acudieron de nueva cuenta a exigir la entrega de la siguiente etapa de la red de agua potable. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios DETENIDA ESTÁ LA obra de introducción de agua en la colonia La Estrella El líder social indicó que Macario Balderas Medina, director de administración de aguas de la delegación estatal de la Comisión Nacional del Agua, les advirtió, que tal obra no se llevará a cabo porque la DAPA no ha entregado a la dependencia el proyecto ejecutivo. “No es justo que la DAPA se oponga a la terminación de la obra del servicio de agua, el Movimiento Antorchista ya gestionó su primera etapa, pero falta la segunda; y lo único que se le pide al organismo del agua es que entregue el proyecto a la CNA, porque de lo contrario no se podrá gestionar ni realizar por la dependencia federal”, denunció Álvarez López. La obra del agua en la Estrella en su primera etapa, inició a principios del mes de abril y quedó concluida en el mes de mayo, quedando pendiente su segunda etapa, cuya inversión asciende a más de tres millones de pesos y que la puede realizar la CNA, pero necesita que la DAPA le entregue el proyecto de la obra pero a la fecha se ha negado indicó el dirigente de Antorcha. Esta situación ha motivado la molestia de los vecinos de la colonia que incluso la semana pasada se manifestaron al exterior de dicho organismo y este lunes una comisión más pequeña volvió a acudir a presionar para que se les atienda su petición. “Tuvimos que manifestarnos para que nos hicieran caso y nos firmaron una minuta de acuerdos en la cual quedaron muy formalmente que el pasado 11 de julio lo enviarían a la CNA y resulta que no han enviado nada” denunció por último Álvarez López. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Un éxito presentación de la banda de la IV región Arranca la Séptima Semana de Saneamiento Básico en Valles Unión Sindical se plantó frente a la Presidencia Abortan construcción de la Clínica del Menor y Mujer El sueño es llevar a México al espacio: Alberto Ramírez