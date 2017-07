Apreciaciones Terminan las clausuras de las instituciones educativas y con ello las pasarelas de políticos apadrinando generaciones que egresan del actual ciclo escolar, aunque algo bueno que deja además de la promoción y reflectores para las diversas figuras, es que en algunos casos se han establecido compromisos de apoyo en las necesidades de los planteles. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Aunque bien prometer no empobrece, ya estará en las sociedades de padres de familia el recordar los compromisos adquiridos a los políticos sobre todo previo al inicio de la temporada electoral, ya que después bajo el pretexto de los candados impuestas por el INE, estos se quedan solamente en palabras que no llegan a los hechos. Y hablando de sociedades de padres de familia, tras los escándalos que se han presentado como el caso de la primaria Francisco Bocanegra en donde se acusaba de malversación de recursos, debería establecerse revisiones de auditorías externas ya sea por parte de la Secretaría de Educación o de la propia Secretaría de Hacienda para verificar que exista transparencia en el manejo de los recursos, aunque en su mayoría a los padres les es indiferente la forma en que se manejan las instituciones. Sin duda la escuela que mayor polémica presenta es la secundaria Justo Sierra Méndez debido a los cambios a medias que se realizan en la directiva de la APF, ya que solamente se cambian algunas posiciones pero siguen siendo los mismos quienes controlan los movimientos generando inconformidad entre algunos de los padres, aunque finalmente las cosas no cambian. Con la llegada de las vacaciones de verano también surgen los campamentos que se ofrecen para los niños ofertados por distintas organizaciones e instituciones tanto educativas como religiosas y algunas de manera particular, en donde se ofrecen actividades al aire libre, sin que haya una verificación y vigilancia de parte de las corporaciones de auxilio. Y es que no existe un protocolo que ayude a prevenir hechos tan lamentables como los que han ocurrido en Ciudad Valles en donde una niña perdió la vida en una alberca pública y después de eso se hicieron clausuras de todos los lugares que no contaban con medidas de seguridad, como dice del dicho “después de niño ahogado, pozo tapado”, y es algo que lamentablemente se sigue repitiendo por no tener existir un verdadero ordenamiento. Y hablando de riesgos, luego de que el edificio donde estuviera la Jurisdicción Sanitaria número VI, se incendiara resultando con severas afectaciones a la estructura, nuevamente fue habilitado para ser rentado, en esta ocasión a una escuela particular, sin tomar en cuenta que la estructura ya de por sí es vieja y ahora está resentida por el fuego. Le toca a Protección Civil llevar a cabo un estudio completo con peritos expertos que puedan determinar si es o no seguro el funcionamiento o si es necesario incluso demolerlo y edificar uno nuevo para garantizar la seguridad de quienes lo ocupen. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones