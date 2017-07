Apreciaciones El plantón emprendido por la Unión Sindical en contra de Recursos Humanos y el Municipio, cumplirá casi una semana de haberse instalado sin que se vea por donde pueda dársele solución. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Ayer mismo, la Oficial Mayor Elia Rodríguez Lucero los acusó de no haber optado por la vía de la negociación y el diálogo ya que, en vez de sentarse a dialogar solo se instalaron en plantón. En respuesta, Ninfa Hernández Aréchiga, quien encabeza a la Unión Sindical acusó que la Oficial Mayor ha inventado falsas respuestas acusándolos de haber bloqueado el acceso a las oficinas de Recursos Humanos. Por lo pronto, Rodríguez Lucero indicó que buscaría ayer mismo que una comisión de los manifestantes dialogara con el alcalde Jorge Terán Juárez tal y como ellos lo han pedido desde la semana pasada. Lo que pide Ninfa Hernández básicamente, es que se acabe con una vieja costumbre que se tiene en el Ayuntamiento de otorgar contratos eventuales al personal para no darles la base. Este lunes por la tarde, en sesión de Cabildo, Blanca Zavala entró en funciones como regidora en sustitución de Laura Alicia Pérez Moctezuma misma que hace cerca de un mes, falleció de manera lamentable víctima según se dijo, de un infarto. La nueva edil, entra en la suplencia como ella misma lo dijo, en condiciones que no hubiera querido y ocupará ese encargo cerca de 15 meses percibiendo todas las dietas que perciben los regidores y por lo pronto, este lunes recién llegada, aprobó la cuenta pública del mes de junio. Después de haber sido acusado penalmente por el delito de violación y ser criticado por contar con seguridad personal, el regidor del PRD Guadalupe Arteaga García, dejó de aparecer en eventos públicos y ya es poco visto en eventos oficiales. La regidora del PANAL Alma Idalia del Ángel Gómez por otra parte, ha tenido que cuidarse un poco más debido a que hace algunos días, tuvo afectaciones en su salud que la obligaron a bajarle un poco al ritmo de trabajo que venía teniendo. Y es que, la labor de la profesora del CBTIS 46, ha sido intensa como regidora dado que al contar con la comisión de educación en donde se siente como pez en el agua, ha impulsado proyectos como la vinculación con CEMEX para la donación de toneladas de cemento, entre otras más. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones