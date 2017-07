Congreso en espera que los Cabildos aprueben el Sistema Anticorrupción

Explicó que esté próximo miércoles 19 de julio, es la fecha límite para que los Estados cuenten debidamente con la publicación oficial de las reformas del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, trabajo que ha sido cumplido cabalmente por el Congreso del Estado de San Luis Potosí Y aclaró que ello, no significa que para esta fecha se tengan que tener la designación de los tres fiscales especiales. El legislador expuso que una vez que el Congreso del Estado aprobó en el pleno la nueva Ley Estatal Anticorrupción, se canalizó el dictamen a los 58 Ayuntamientos, para que a su vez, los Cabildos avalen la reforma Constitucional en un plazo no mayor a 90 días. Advirtió que aquellos ayuntamientos que no atiendan este tema, podrían ser sujetos a una amonestación por incumplimiento de su responsabilidad ante una reforma Constitucional, tal y como lo establece la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de San Luis Potosí.