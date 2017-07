Reporta la Secretaria de Salud: 56 casos de zika y 43 de dengue San Luis Potosí, S.L.P.- La Secretaria de Salud, a través del Departamento de Vigilancia, Urgencias Epidemiológicas y Desastres, invitó a la población a mantener y reforzar las medidas preventivas contra casos de dengue, zika y chikungunya, ya que el virus sigue circulando tanto en el estado como en el país, y en lo que va del año se tienen registrados 37 casos de mujeres embarazadas e infectadas con el Virus del Zika y 19 casos más, mientras que de Dengue, se tienen registrados 43 casos y se continúa sin presencia de Chikungunya en el estado. Estado | Estado 0 Comentarios El Jefe del Departamento de Vigilancia, Urgencias Epidemiológicas y Desastres, Dr. Fernando Hernández Maldonado, recomendó a la población que en el caso de viajar a lugares tropicales o si visitan la zona huasteca, deben tener precauciones como, utilizar repelente, utilizar playeras de manga larga y pantalones. Dentro de las medidas de prevención en general que se toman y se han informado permanentemente a la población, son muy básicas: el saneamiento básico en el hogar, evitar el acumular agua en objetos y cachivaches que se tengan en patios y azoteas. Hernández Maldonado, comunicó que los casos de las pacientes detectadas con el Virus del Zika, se les brinda un seguimiento del desarrollo de sus bebés hasta el momento del nacimiento, para que no corran ningún riesgo, ya que el principal daño por éste virus es una malformación en el bebé. Cabe destacar que hasta el momento no se ha tenido ninguna complicación en las embarazadas que han sido detectadas con el virus, y sus bebes se encuentran sanos. Recordó que el año anterior, se cerró con 20 casos de mujeres embarazadas identificadas con el virus del Zika de las cuales ninguna tuvo ninguna complicación al momento del nacimiento del bebé. El virus del Zika tiene características muy específicas en las cuales pueden empezar a presentar: fiebre, ronchas en el cuerpo e inclusive conjuntivitis, por lo que se debe acudir a solicitar atención médica y no automedicarse, al momento que estos síntomas se presenten. En San Luis Potosí, la zona media y zona huasteca son las regiones con mayor riesgo para presentar este tipos de enfermedades, por lo que en éste temporada vacacional pide extremar precauciones a los paseantes y no tirar en parajes naturales y carreteras botes, botellas, bolsas de pan o papas para evitar criaderos de dengue, zika y chikungunya. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Congreso en espera que los Cabildos aprueben el Sistema Anticorrupción Mil 200 MDP a programas de infraestructura en escuelas Delegados deben medirse en aplicación de Usos y Costumbres Implementa SSPH más de 85 mil acciones preventivas y de seguridad Sayonara entregó equipo de cómputo a estudiantes destacados de la Huasteca hidalguense