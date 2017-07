Alcalde mantendrá gestión permanente de obras y acciones

De esa forma se expresó el edil yahualiquense, dijo que los habitantes de varias comunidades se verán beneficiados con la puesta en marcha de obras de agua potable y drenaje, así como la aplicación de recursos extraordinarios que consiguió gracias al apoyo del diputado federal, Alejandro González Murillo. Asimismo, Hernández Morales reiteró que su administración mantendrá una gestión constante para lograr un mayor número de obras en las comunidades, sobre todo aquellas que mantienen un rezago y que no han sido atendidas por las administraciones pasadas. Agregó que por ello, ha sostenido reuniones con los habitantes y autoridades delegacionales, en donde ha refrendado su compromiso de seguir trabajando de la mano para lograr un mejor desarrollo para todo el municipio. Finalmente agregó, que en breve se pondrán en marcha diferentes obras y con ello mantener el apoyo constante a las comunidades, así como dar seguimiento a aquellas solicitudes, que de acuerdo a los lineamientos de obra pública, no se pueden ejecutar al no ser una prioridad para la gente.