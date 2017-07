Exigen comandancia en El Pujal; robaron secundaria “Me da pena que estando dentro del Ayuntamiento no pueda ayudarlos”: Zúñiga El regidor Alberto Zúñiga Hervert volvió a exigir la apertura de una comandancia de la Policía Municipal en la delegación de El Pujal ya que durante el fin de semana pasado, la escuela secundaria Guadalupe Victoria, fue visitada por ladrones quienes hurtaron diversos objetos y causaron destrozos. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios PRESENCIA FIJA DE LA Policía Municipal exige el regidor Alberto Zúñiga en El Pujal El edil realizó esa petición ante el alcalde Jorge Terán Juárez la tarde del pasado lunes dentro de la sesión ordinaria de Cabildo y recordó que el 24 de enero propuso la apertura de dicha comandancia sin embargo en aquel entonces su iniciativa dijo, solo fue turnada al Consejo de Seguridad Municipal. Sin embargo, el asunto no se atendió ya que dicho plantel fue víctima del robo de una bocina entre otras cosas más, misma que iba a ser usada en la ceremonia de graduación el pasado lunes. Además, dijo que anteriormente el COBACH 34 ahí ubicado, también fue visitado por los amantes de lo ajeno. Zúñiga Hervert fue invitado el lunes por la mañana, a la graduación de la generación 2014-2017 por la directora, quien le informó que habían sido visitados por los ladrones. “Me da pena que estando dentro del Ayuntamiento no pueda ayudarlos de la manera que ellos se merecen. Es la voz del pueblo, no es mi voz, ser un regidor es ser un representante de la ciudadanía” lamentó el regidor. La directora del plantel, quedó en entregarle la cuantificación de los daños sufridos y él a su vez lo entregará al director de la policía y al alcalde para su conocimiento. Señaló que el Gobierno está a tiempo en atender la queja de la población ya que puede generarse hartazgo que los orille a que hagan justicia por su propia mano como ya ha sucedido anteriormente en otras partes de la ciudad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Toman protesta líderes juveniles del PRI Conmemoran el CXLV aniversario luctuoso de Benito Juárez García Comercio asegura cerveza en cantina sin licencia Atiende CMDH casos de niños golpeados Niegan documentos en kinder Inocente Rivera