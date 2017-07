Apreciaciones Aun cuando este martes se esperaba que los estudiantes de la escuela secundaria Nicolás Zapata de la delegación de Huichihuayán en el municipio de Huehuetlán dieran una despedida nada agradable al director del plantel Lázaro Guerrero García, esto no fue así, y es que estos habían planeado que si el directivo no les permitía utilizar todo el recurso que se tenía en la sociedad de alumnos, a fin de que este no se mal gastara en manos de otras personas, determinaron que se realizaría una manifestación en su contra al final de la ceremonia, lo que sin embargo no se hizo ya que se hicieron algunos gastos como fue la música de mariachi para la ceremonia de clausura y la música disco para que todos los egresados y amigos disfrutaran de un momento agradable acorde a su edad. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Aquismón se espera que el inicio de lo que será la feria regional de Santiago y Santa Ana, sea importante ya que además del tradicional desfile e inauguración de las fiestas, se espera llevar a cabo diferentes actividades como es la inauguración de la rehabilitación de la plaza principal, la inauguración de las instalaciones del centro de atención múltiple que por cierto contará con un espacio más digno y acorde a las necesidades de los pacientes y el cual no tenían, ya que estas se encontraban en una parte alta en la cual aun cuando se cuenta con rampa, estas eran complicadas para los padres acceder, y en fin, actividades en las cuales nuevamente el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López será participe al haber confirmado su presencia en el lugar. Pero además, esto será solo el inicio de muchas de las actividades que la administración realizará ya que además se espera que el senador Octavio Pedroza oficialice su arribo el próximo 25 del presente mes para participar en la inauguración oficial del corredor artesanal “La Mora” y así demostrar el apoyo que como funcionario da a la presidenta Yolanda Josefina Cepeda Echavarría. En Coxcatlán por fin tras darse a conocer desde hace un mes atrás que se pondría a funcionar la unidad de atención temprana en este municipio para beneficio de las víctimas que sufren algún tipo de ilícito, esto se hizo realidad este lunes con la presencia de las autoridades municipales y de seguridad, quienes con esto esperan que las denuncias se realicen realmente ya que se tenía como pretexto que estas no se llevaban a cabo ante la falta de recurso para trasladarse al municipio vecino de Tancanhuitz. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones