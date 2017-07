Apreciaciones Casi el mediodía del lunes, apareció en la Plaza Principal Jesús Ledezma Pérez, el ex candidato del PT a la alcaldía en el pasado proceso del 2015, pero ahora, porta las siglas de MORENA. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Ya se había denunciado que dicho ex candidato, quien por cierto fue el que menos votos obtuvo de los cerca de 10 que fueron, tenía intenciones de irse a MORENA con el fin de que lo postularan. Ledezma Pérez se encuentra una vez más informándole a sus amigos que en el 2018, volverá a participar en el proceso electoral esta vez por MORENA pero en cuanto a antecedentes no está muy bien que digamos ya que, se denunció que afrontaba cuatro procesos penales por el delito de fraude. Las cosas se le acomodaron muy bien al dirigente de la CNPR Carlos Zamora Flores ya que, cabe recordar que llegó a ese cargo luego de que productores denunciaran zafras raquíticas cuando eran representados por Efrén Saucedo mismo que pretendía al parecer eternizarse en ese puesto. Que las tres organizaciones cañeras lograran que el Ingenio Plan de Ayala les aumentara en 10 puntos el KARBE a inicios de año y además que el precio de la tonelada de azúcar superara los 860 pesos, han sido factores para que Zamora Flores, en su primer año de gestión ofrezca buenos resultados a sus representados. No solo los taxistas y la población en general se ven perjudicados por el mal estado de las calles con las que cuenta el Municipio sino que también la empresa prestadora de transporte público. Su gerente, Martín Hernández Ríos comentó que las lluvias generan que las corrientes de agua que se forman en las calles, arrastren materiales punzocortantes con las cuales se pinchan las llantas de las unidades y ello representa pérdidas para dicha empresa. Ayer por la tarde trascendió que el ex director de la Policía Municipal, Óscar Manuel Chávez Martínez, fue nombrado jefe de inspectores en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado. Chávez Martínez estuvo por un tiempo como delegado en la huasteca de la SCT luego de culminar su periodo como director de la Policía Municipal en el trienio del ex alcalde Juan José Ortiz Azuara, cargo al que renunció por motivos personales. Al día siguiente, allá por el mes de mayo del año pasado, asumió el mando de director de la policía en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, puesto en el que no duró tampoco mucho tiempo. Así que, veremos cuanto podrá estar al frente de la nueva encomienda que asumió en la SCT. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones