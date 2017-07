Rindió protesta nuevo CDM del PRI en el municipio de Huejutla *Lo encabezan Juan de Dios Monroy Cisneros y Clara Martínez del Rosal. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Juan de Dios Monroy Cisneros y Clara Martínez del Rosal, rindieron protesta como nuevo Presidente y Secretario del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en esta municipalidad. Huejutla, Hgo.- La tarde de este martes 18 de julio, en el salón de la ganadera local, Juan de Dios Monroy Cisneros y Clara Martínez del Rosal, rindieron protesta como nuevo Presidente y Secretaria del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en esta municipalidad, respectivamente. Al evento que inició con más de una hora de retraso, llegaron los representantes estatales del Revolucionario Institucional, José Leoncio Pineda Godos y Erika Rodríguez Hernández, presidente y secretario de este instituto políticoa nivel estado; la Diputada Federal Carolina Viggiano Austria; las Diputadas locales de los distritos No IV y III con cabecera en Huejutla y San Felipe Orizatlán, Norma Alicia Andrade Fayad y Erika Saab Lara, respectivamente, además de algunos ex dirigentes partidistas y ediles locales; Juan Fernández Rojas, Pedro Azuara Bautista, Jobito Martínez, Bernabé Cruz Flores, Eustaquio Olivares y Carlos Fayad Ruiz. Además, se vio a representantes de los diferentes sectores filiales al tricolor; CNOP, CNC, CTM, OMPRI, de la Vanguardia Agrarista y del Frente Juvenil, Moisés Flores Lara, Salvador Azuara Bautista, Gregorio Zamora, entre otros, además de algunos funcionarios públicos del gobierno estatal, entre los cuales se identificó a la titular Instituto Hidalguense de la Juventud en el estado de Hidalgo, Iliana Quijano Crespo. Monroy Cisneros y Martínez del Rosal protestaron una vez que el representante estatal del PRI en Hidalgo les preguntó si estaban dispuestos a respetar los estatutos de esta fracción política y recordarles que de no ser así la militancia se los demandará o reconocerá en su momento, destacó. Por su parte el ahora representante del CDM del PRI en Huejutla, Juan de Dios Monroy dijo estar orgulloso de pertenecer a lo que llamó el mejor partido de México; el Revolucionario Institucional y se comprometió a ser incluyente con todos los sectores en esto que menciona como un nuevo ciclo dentro de la dirigencia municipal de esta fracción política. Monroy Cisneros agradeció la presencia de cada uno de los asistentes a esta ceremonia de toma de protesta, asimismo invitó a los sectores a trabajar de cerca para seguir fortaleciendo al tricolor, además se dijo dispuesto a caminar con las mujeres priistas y luchar con ellas para que esa equidad de género se siga fortaleciendo. En su primer discurso como representante del priismo municipal de Huejutla, Monroy Cisneros dijo que en este evento estaba presente su familia y agradeció públicamente a su padre, Juan Monroy, todo el apoyo, consideración y paciencia que tuvo para formarlo como un hombre de bien y fomentarle los principios de la responsabilidad y el trabajo arduo para salir adelante en cada uno de los retos que dijo le ha puesto la vida. El nuevo representante del PRI se comprometió a construir un partido incluyente donde lo primero que hay que atender serán las necesidades que presente la ciudadanía en general. La Diputada federal Carolina Viggiano Austria reconoció que en ese espacio de la ganadera local estaba lo mejor del priismo del municipio de Huejutla; hombres y mujeres que han hecho ganar a muchos representantes populares, recordó, además pidió a los presentes a esta ceremonia de toma de protesta sentirse orgullosos de pertenecer al PRI y los exhortó a trabajar en la transformación del tricolor del siglo XXI que estamos viviendo. En su intervención al micrófono, el representante estatal del PRI en Hidalgo se dijo satisfecho y contento de estar en la ciudad de Huejutla y recordó que este municipio le dio a Omar Fayad Meneses, 21 mil votos que sumados con los del resto de esta entidad federativa le permitieron llegar a la gubernatura estatal hidalguense, recordó a los priistas que tienen un compromiso el próximo primero de junio del 2018, cuando los mexicanos deberán elegir al nuevo Presidente de la Republica, las Cámaras de Senadores y Diputados, además de la renovación del Congreso Local hidalguense. En esta ceremonia de toma de protesta del nuevo comité municipal del PRI, también intervinieron con sus mensajes la ex presidenta del CDM del PRI en Huejutla, Rosenda Centeno Redondo y la actual Secretaria del Comité Directivo Estatal del Priismo en Hidalgo, Erika Rodríguez Hernández. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Mega cisterna constituida en criadero de mosquitos Completamente descuidado parque vecinal Magisterial Alumnos de la UPH asisten al Campus Party en Guadalajara Jalisco Inauguran farmacia con medicamentos a bajo costo Labradores de Sueños reúne mochilas para Primarias de la Huasteca