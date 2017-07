Completamente descuidado parque vecinal Magisterial

Huejutla, Hgo.- Detrimento en el cercado perimetral, basura en el andador y monte crecido, es lo que se observa en el parque recreativo vecinal de la colonia Magisterial, donde acuden a pasar momentos de sana convivencia jóvenes y niños que habitan en el sector. Al respecto, vecinos del referido asentamiento poblacional, especialmente padres de familia, exhortan a que se le otorgue al espacio mantenimiento de manera periódica, con la finalidad de conservarlo en buen estado y no se vaya plenamente a deteriorar. En el mismo contexto, solicitaron que se permita el acceso, si no la noche plena, al menos durante todo el día, en especial en periodos vacacionales como el actual, donde principalmente los niños buscan entretenimientos de carácter divertido como son los juegos mecánicos. De igual manera, exhortan a los usuarios del parque, infantes y adultos, a que coadyuven en la limpieza del mismo, colocando la basura en cualquier de los depósitos que para tal efecto se han ubicado en diferentes puntos del lugar. Para finalizar, subrayaron que el “Parque Vecinal Magisterial” es uno de los más completos y modernos de Huejutla, razón por la que se debe de mantener en óptimo estado y principalmente limpio, ya que no hay que olvidar, que la limpieza es sinónimo de cultura.