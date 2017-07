Exhortan a la Cámara de Diputados federal, reformar Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia de deducciones Además, exhortan a los ayuntamientos a combatir el maltrato animal y venta ilegal de animales. También piden a Conagua garantizar volumen de agua para distritos de riego de Tula y Alfajayucan. Estado | Estado 0 Comentarios Pachuca, Hgo.- Durante los trabajos de la sesión ordinaria número 41 del segundo periodo ordinario correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, se resolvieron tres acuerdos económicos, se propusieron tres iniciativas de modificaciones a leyes, así como cinco asuntos generales. En primer término, se exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, de acuerdo con sus facultades y de ser posible, considere adicionar la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en la que establece las deducciones personales que podrán hacer las personas físicas para calcular anualmente el Impuesto Sobre la Renta. En la redacción se establecería que “Los gastos destinados a servicios educativos correspondientes al tipo básico, medio superior, así como el tipo superior en su nivel licenciatura, referidos en la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con la que viva en concubinato y para sus ascendientes y descendientes en línea recta”. Además, “siempre que dichas personas no perciban durante un año de calendario ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular, el salario mínimo vigente del contribuyente, elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondo, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones del sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, débito o de servicios”. En tanto, las y los diputados locales exhortaron a los 84 ayuntamientos hidalguenses a transformar sus centros antirrábicos en centros de atención integral de fauna callejera y también en núcleos de adopciones y así mismo se implementen, en colaboración con las autoridades competentes, campañas permanentes, no sólo temporales, sino permanentes de vacunación y esterilización de mascotas. Además, se difundan el contenido y alcance de la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales del Estado de Hidalgo, así como el contenido del artículo 349 decies y 349 undecies del Código Penal para el Estado de Hidalgo. También, incentiven patrocinios y convenios con la iniciativa privada, que permitan apoyar refugios y centros de adopción. De la misma forma, se conmina a los ayuntamientos hidalguenses a que regulen los centros de venta de mascotas y sancionen por supuesto, a los vendedores de las mismas, que no cuenten con un permiso para dicha actividad Asimismo, se envió un exhorto a la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que se salvaguarden los derechos a los usuarios de los Distritos de Riego 003 Tula y 100 Alfajayucan, al tiempo de garantizar el volumen de agua que permita mantener el suficiente y necesario, de acuerdo al decreto de Veda sobre las aguas dotadas a usuarios de los mencionados distritos. También, generar los mecanismos para que plantas tratadoras de agua, no afecten respecto del volumen asignado; se garantice que el uso y destino de agua tratada, sea para el uso agrícola de los Distritos de Riego; que el costo por el tratamiento del recurso agua, corresponda a quien lo contamine; así como que Conagua dé una explicación técnica del impacto en las aguas tratadas; la rehabilitación de la infraestructura de los Distritos de Riego citados, en especial en sus canales principales. PRESENTAN TRES INICIATIVAS ANTE EL PLENO Durante los trabajos de la sesión número 76 de la LXIII Legislatura de la Cámara local, presentaron iniciativas para modificar disposiciones a diversos ordenamientos, la diputada local Erika Saab Lara, así como los legisladores locales Efrén Salazar Pérez y Luis Enrique Baños Gómez. El representante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Efrén Salazar Pérez, propuso reformar diversos artículos de la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el estado de Hidalgo, para establecer que, en la realización de proyectos públicos en comunidades indígenas, se someterá a consulta directa, además que quienes sean responsables de dichas obras, sean responsables de los daños que pudieran causar. La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Saab Lara, planteó adicionar un segundo párrafo del artículo 8 de la Ley Orgánica del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, en razón de establecer que la asesoría o defensa de que se trate deberá́ ser otorgada por profesionistas de su mismo sexo. El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Enrique Baños Gómez, pidió reformar el artículo 20 y adicionar el artículo 52 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, para establecer que, en las convocatorias públicas, los convocantes deberán observar preferentemente que al menos el 70 por ciento de estos se adquieran a proveedores locales. Las iniciativas presentadas se turnaron a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente. ASUNTOS GENERALES En asuntos generales, participó el representante por el distrito de Apan, Manuel Fermín Rivera Peralta, con el tema “Parcelas y Huertos Escolares”. La diputada por el distrito de Pachuca Oriente, Gloria Romero León con el asunto “Exhorto a la Junta de Gobierno”. El legislador por el distrito de Pachuca Poniente, Miguel Ángel Uribe Vázquez, expuso el tema “Cultura de la Legalidad”. Además, el representante por el distrito de Tulancingo, Luis Alberto Marroquín Morato, subió a tribuna con el asunto “Uso indebido de drogas”. La legisladora por el distrito de Tula de Allende, Marcela Vieyra Alamilla, expuso el tema “Niñas y niños representan al estado en torneo de Ajedrez”. Finalmente, el presidente de la directiva de julio, el legislador del Partido Encuentro Social (PES), Daniel Andrade Zurutuza, convocó a las y los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo para la septuagésima séptima sesión ordinaria a celebrarse el jueves 20 de julio próximo a las 10:00 horas. 