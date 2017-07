Piden precaución por bajas temperaturas

Por lo que recomendaron, que ante las temperaturas bajas es necesario que se aplique las medidas preventivas, abrigarse con ropa de frío, consumir muchas bebidas calientes y de no ser necesario, no salir a la calle. Mencionaron, que la presencia de frío en la sierra es por las noches y madrugadas, mismo que afecta más a los adultos mayores e infantes, por lo que es necesario que apliquen medidas con ellos. Explicaron, que en caso de enfermarse es necesario acudir al Médico y no autorecetarse ya que están poniendo en riesgo su vida.