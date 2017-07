Espejeando. Hoy finalmente se concretó la renovación del comité municipal del PRI en Huejutla, Juan de Dios Monroy Cisneros y Clara Martínez del Rosal tomaron protesta como nuevos dirigentes, dejaron de ser electos para pasar a una faceta distinta; en su evento protocolario el dirigente estatal del PRI José Leoncio Pineda Godos y Erika Rodríguez, Secretaria General, fueron los encargados de tomarles protesta. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios El acto fue engalanado por la Diputada Federal Carolina Viggiano Austria, las Diputadas locales de los distritos No IV y III con cabecera en Huejutla y San Felipe Orizatlán, Norma Alicia Andrade Fayad y Erika Saab Lara, presentes algunos ex dirigentes partidistas y ediles locales; Juan Fernández Rojas, Pedro Azuara Bautista, Jobito Martínez, Bernabé Cruz Flores, Eustaquio Olivares y Carlos Fayad Ruiz. Los sectores y organizaciones del tricolor CNOP, CNC, CTM, OMPRI, de la Vanguardia Agrarista y del Frente Juvenil, Moisés Flores Lara, Salvador Azuara Bautista, Gregorio Zamora algunos de los presentes. Juan de Dios Monroy se dijo orgulloso de pertenecer a lo que llamó el mejor partido de México, quien hizo compromisos como el de la inclusión con todos los sectores. La Diputada federal Carolina Viggiano Austria aprovechó para hacer un rápido informe de lo mucho que ha trabajado, donde destaca varios millones para diferentes sectores de la sociedad civil e instituciones educativas, recibiendo el reconocimiento social. José Leoncio fue directo al tema del siguiente proceso electoral y anunció se triunfará en el 2018 refrendando la presidencia de la república, la diputación federal, local y senadurías. Ensalzó el triunfo de Omar Fayad Meneses, sus 21 mil votos que sumados con los del resto de esta entidad federativa le permitieron llegar a la gubernatura estatal hidalguense con cifra histórica. Resaltó a la ex presidenta del CDM del PRI en Huejutla, Rosenda Centeno Redondo por su trabajo a pesar de haber tenido una dirigencia sin mucho respaldo pudo demostrar trabajo. La Secretaria del Comité Directivo Estatal del Priismo en Hidalgo, Erika Rodríguez Hernández ya la Diputada Carolina Viggiano, con algunas coincidencias fueron más allá para señalar que siempre quieren seguir viendo un presídium así de equilibrado con mujeres y hombres. Que hoy las mujeres estaban incluidas y que fue el PRI el primero en demostrar estas inclusiones, además que fue su partido el que creó todas las instituciones de salud, educación, del trabajo, entre otras, que hoy tenían un gobierno como el de Enrique Peña Nieto que se atrevió a tener un gobierno reformista, que pudo alcanzar una cifra récord de más de cinco millones de empleo, mientras que los dos gobierno panistas que los antecedieron, apenas uno alcanzó una cifra irrisoria de 300 mil empleos, el otro ex presidente que se dijo del empleo solo llegó al millón de empleos, hoy las cifras de Peña, daban muestras de que hay avance en materia laboral. Viggiano Austria se extendió al comentar que el PRI construyó todas las instituciones, el PAN tuvo la oportunidad durante doce años de generar cambios y no los hizo, y ahora el PRI regresa para actualizar al México del siglo XXI. El presidente del PRI ya habría estado en San Felipe y Jaltocán tomando protestas a los nuevos comités municipales, esta gira habría comenzado desde el pasado lunes en Atlapexco y Huautla para oficializar los comités municipales, en el primero Jorge Tamariz Rodríguez y Xóchitl Martínez Álvarez tomaron protesta, en el segundo Oscar Hernández Velasco y Leticia Cruz Pérez. Parte de esta gira fue también en este municipio huasteco cabecera de distrito donde la Diputada Federal Carolina Viggiano Austria, inauguró una farmacia con la razón social “Primero Tú Salud” donde asegura se ofrecerán 89 medicamentos del cuadro básico de salud a bajos costos y con descuentos que van del 40 y hasta el 60%. Los medicamentos que se ofrecerán en dicho espacio han sido supervisados y autorizados por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (COPRISEH), además de mencionar que los interesados en adquirir algún medicamento a bajo costo deberán mostrar la receta expedida por el sector salud o médicos particulares, además deLópez en claro que esta ayuda es debido a la necesidad existente y que ya el gobernador Omar Fayad anunció que a finales del año habrá una respuesta contundente a estas necesidades de falta de medicamento y parte de la ayuda que se busca con la población se abría este espacio. El PRI ya en varias ediciones atrás lo han dado por muerto y se les aparece adelante, así que es mejor que se vayan acostumbrando sus enemigos de que seguirán peleando en el escenario nacional, ya el PAN PRD hacen su alianza, MORENA trae su alianza con el PT y no se sabe si PANAL, el PVEM, el PES se irán con el PRI. Mientras ya se viene la asamblea nacional de donde saldrá, si no el nombre del presidenciable cuando menos un claro bosquejo, y lo más importante es si saldrá fortalecido o dividido, y a partir de ese nombre se verá con mayor claridad por donde vendrá esto. Por supuesto quienes apuestan que Miguel Ángel Osorio Chong es la única persona con la capacidad y personalidad para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador, mantienen su vela encendida y no es una idea muy fuera de lugar.