Árboles, bardas y espectaculares fueron los daños reportados de la tormenta eléctrica: PC Luego de la torrencial lluvia con tormenta eléctrica que se registró la tarde de este martes en Ciudad Valles, el saldo que reporta la Dirección Municipal de Protección Civil es: la caída de 12 árboles, una barda, una palmera y un espectacular, 6 desprendimientos de cables, así como el corte de energía eléctrica en varios sectores que dejó incluso fuera de servicio los semáforos de algunos cruceros. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Daños en diversos sectores de la ciudad provocó la presencia de una tormenta la tarde del jueves. El Teniente José Antonio Zamora Velázquez, Director de Protección Civil en Valles, al ubicar los sectores en donde se presentaron las afectaciones por la lluvia y las fuertes rachas de viento precisó que la barda caída fue en la colonia San Rafael, el espectacular fue el ubicado frente a la Secundaria No. 2, la palmera con un enjambre de abejas fue en el Instituto Nacional Electoral y los 12 árboles derribados se reportaron en diferentes puntos de la ciudad como en la calle Aire y Avenida Pedro Antonio Santos, en la colonia Las Brisas, en calle Prolongación Vicente C. Salazar de la colonia Porvenir donde ocasionó además la caída de un poste de luz, tres árboles más en la colonia Bellavista, tres en la Alameda Municipal, otro en la Hidalgo y uno más en el Libramiento Ejército Mexicano. Dijo que también se presentó la caída de cables en 6 sectores, algunos de los cuales fueron en la Avenida Pujal y Carranza, en la colonia El Gavilán, así como en la calle 30 de Mayo de la colonia Obrera, y algunas lonas de anuncios publicitarios también resultaron dañadas y algunas derribadas por la tormenta. Añadió que no se tuvo reporte de inundaciones en partes bajas, ya que el chubasco, aunque sorprendió a todos, solo duró alrededor de 20 minutos y registró una elevaci+ón de sólo 25 centímetros en el nivel del Río Valles. Por otra parte el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Capitán Valentín David Franco Pineda, dio a conocer que se dispuso de elementos de esta corporación para dar apoyo en la vialidad en los cruceros donde los semáforos se quedaron fuera de servicio como en el de Valle Alto, en Bocanegra y bulevar, así como en Avenida México y Lázaro Cárdenas. Igualmente en los puntos donde se dio la caída de anuncios publicitarios como en la Avenida Pedro Antonio Santos y Reforma, Galeana y Niños Héroes, Pedro Antonio Santos y Matamoros.