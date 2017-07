Supervisa proyectos productivos SNE; podría recoger varios entregados

Lorenzo Estrada Torres, responsable de la oficina del Servicio Nacional del Empleo, señaló que a pesar de que la maquinaria para el desarrollo del proyecto productivo les fue otorgado sin ningún costo, existen 15 que los beneficiarios no han cumplido con la normativa, siendo desde no realizar su alta en Hacienda, hasta quienes dejaron de operar el proyecto, las principales causas que se presentan y que ahora los pone en riesgo de que se les requieran los materiales que se les entregaron para emprender un negocio. Agregó que en uno de los casos, el beneficiario por su cuenta decidió regresar la maquinaria de un taller de herrería, dado que su proyecto no le resulto rentable, por lo que el SNE realizará los trámites para la devolución de la herramienta, misma que dependiendo de las condiciones en las que se encuentre podrá ser reasignada a algún solicitante que se encuentre en lista de espera. En cuanto a la entrega de proyectos de este 2017, señaló que tienen proyectado entregar los primeros en el mes de Agosto, en el marco de la realización de la feria del empleo de este año, donde se espera que se oferten varios centenares de vacantes de empresas locales e incluso de otros puntos de la república que buscan personal, desde empleados generales hasta personas que cuenten con alguna profesión.