Los compromisos que hasta el momento no ha cumplido el alcalde de Tanlajás Domingo Rodríguez Martell siguen saliendo a flote, tal es el caso de que en la comunidad de Pataljá ni a su gente ha cumplido ya que en el lugar cuenta con un terreno por el cual para llegar tienen que pasar un arroyo al igual que algunas familias del lugar, a los cuales se comprometió que durante su primer año de gobierno construiría un puente que pudiera dar un acceso digno hacia sus predios y el que hasta el momento ni siquiera ha empezado, por lo que durante la presente temporada de lluvias que se ha registrado, los habitantes han tenido que verse forzados a transitar por veredas con riesgo de caer, ser mordidos por algún animal y sobre todo hasta de ser arrastrados por las corrientes del arroyo. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios El simple hecho de que una calle sea reparada en la zona centro de Tancanhuitz, genera un problema vial, tan es así que el hecho de que la calle que se encuentra frente a las oficinas de transportes Vencedor se está reparando y ante esto las unidades de transporte mixto se tuvieron que mover y a su vez las combis, generando con ello que además una de las calles principales como es la Francisco I. Madero casi esquina con Hidalgo, no tuviera espacio para estacionar y por consecuencia el primer cuadro del municipio se encontraba saturado, generando mayor problemática para circular a los automovilistas. En Axtla de Terrazas pareciera que los regidores y el alcalde Julio César Hernández Resendiz se tomaron un receso a sus acusaciones mutuas, sin embargo esto se deriva de que en ambos casos se encuentran en espera de las investigaciones que se están realizando en torno a las demandas presentadas en contra del edil, ex secretario del ayuntamiento y tesorero, ya que la estocada final será cuando se emitan los resultados legales, los cuales hasta el momento se han mantenido en el hermetismo a fin de que las aguas se tranquilicen, pareciera. Huehuetlán sigue sin cumplir con los acuerdos que de manera interna se toman ya que al menos las agendas que se tenían previstas para la atención a la ciudadanía en donde cada funcionario de los departamentos tenían asignado un día para estar presente en la cabecera y otro en la delegación de Huichihuayán, lo que sigue sin haberse cumplido.