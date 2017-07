Apreciaciones Tras el altercado que se viviera entre elementos de la dirección de Seguridad Pública Municipal, en donde un elemento presuntamente afectado ya interpuso la denuncia correspondiente en contra de sus compañeros por el delito de lesiones ante la Subprocuraduría de Justicia, el director de la corporación ha evitado emitir cualquier declaración al respecto. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Y es que a decir del propio regidor de Seguridad Pública Jesús Castro González, el hecho amerita que se convoque al Consejo de Honor y Justicia a fin de que se habrá una investigación a fondo y determinar la responsabilidad de cada uno de los elementos que participaron en esta riña, puesto que aun cuando el elemento presuntamente agredido no portaba el uniforme no deja de ser policía activo, y del resto de los elementos con mayor razón tienen que ser llamados ya que portaban el uniforme. Dado que la oficina de enlace de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se encuentra de vacaciones, no ha habido respuesta respecto a si habrá de intervenir en esta situación, ya que se trata evidentemente de una autoridad que tiene que ser sometida a escrutinio. Mientras en el caso de los elementos de la dirección de Tránsito Municipal que también interpusieron una queja en contra de su director, el edil afirma que no hay malos tratos como se señaló y que solamente se trata de inconformidades de parte de los elementos a quienes se les está exigiendo que cumplan con su deber. Lo cierto es que la falta de elementos en ambas corporaciones es la principal razón de que surjan este tipo de situaciones, sometidos a jornadas muy pesadas, bajo presión, y en un ambiente hostil y con malas condiciones de su lugar de trabajo, ya que a la fecha no se ha podido poner en marcha el edificio de seguridad, siguen estando entre refrigeradores viejos, alimañas y humedad. En el tema de la escuela Francisco González Bocanegra, se confirma lo que ya se sabía que hay más personas involucradas, porque alguna autoridad tenía que tener conocimiento y permitir que se diera la falsificación de los grupos fantasma, aunque la justificación es que originalmente había un tercer grupo de dos grados, debido al presunto sobre cupo, pero los alumnos que aparecen están en otro distinto. Aun cuando se reconoce que se trata de la agrupación mejor organizada, con más integrantes y que mantienen una unión muy fuerte, la transición de organización Xicotencatl a Sindicato no se pudo haber logrado sin la venia de los gobiernos que les permitieron crecer y los fortalecieron mediante acuerdos políticos, y ahora adheridos a la CTM a nivel nacional buscarán aprovechar el respaldo para imponerse con mayor fuerza. Y por lo pronto adelantan que si había una esperanza de que se retiraran ahora definitivamente habrán de permanecer en las calles por el tiempo que consideren necesario hasta que se construya un espacio que sea digno para ellos, lo que sin duda habrá de generar una nueva confrontación con la Cámara de Comercio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones