José Leoncio Pineda Godos, dirigente del PRI, la mañana de ayer efectuó una visita al Parque Ecológico de Huejutla, donde realizó un recorrido trotando, acompañado de varios priistas; y es que no solo anda a las carreras políticas por el próximo 2018, aparte de demostrar que tiene hábitos sanos, de manera confidencial nos enteramos que lo hace tras una operación que meses atrás se hizo y está tomando muy en serio su completa rehabilitación física. Después de que en alguna reunión anterior surgiera un propuesta para presidir el Comité Municipal del PRI, bueno ya están electos los nuevos comités municipales del PRI, pero en Tlanchinol se levantó la inconformidad de algunos militantes distinguidos, entre ellos ex presidentes municipales, que elaboraron y enviaron al primer priista en el estado Omar Fayad Meneses, un documento con una terna buscando que de entre esos tres se defina al próximo líder municipal. A estas alturas eso deberá ya estar definido, debería ser una etapa superada. Los ex presidentes municipales Avelino Martínez Solís, Teodoro Linarte Sánchez, Ponciano Hernández Olvera, Tomás Vázquez Medina, Roberto Franco Coca; los actores políticos Refugio Ovalle Garay, Manuel Hernández Celedonio, Rafael Montiel Enriquez, Juan Piña Hernández Secretario General de la CNC, Raquel Modesto Hernández, Lucas Hernández Hernández, Cuitlahuac Cortés Sandoval y el Ing. Ángel Montiel Hernández, delegado municipal de CDE del PRI se inconformaron ante la designación de Benito Vite Cruz. Alegan que no fueron tomados en cuenta, y llama la atención que el documento vaya dirigido al gobernador, primero porque el que debiera estar recibiendo esos documentos es el PRI estatal, como canal político pero mire hasta una terna presentaron de tres priistas Refugio Ovalle Garay, Ponciano Hernández Olvera y Rafael Modesto Hernández. Veremos si hay un eco, si sale algo diferente. El fondo pareciera ser, más allá del “agandalle”, es que la figura de Benito Vite no termina de convencer como para presidente del PRI, que se supone debe ser mediador y figura que atraiga personas y grupos, sin embargo, por los conflictos que entre transportistas y sindicatos de transportistas se carga, no pareciera una buena oferta, y menos cuando como originario de Chachala tiene confrontaciones con los de Chipoco. El subsecretario de gobierno de la Huasteca hidalguense, Gerardo Canales Valdez, anunció a representantes de medios de comunicación escritos y electrónicos que el Procurador General de Justicia en Hidalgo (PGJEH) Javier Ramiro Lara Salinas, estará de visita en la Huasteca hidalguense para dar atención directa a los asuntos relacionados con las agresiones físicas y de amenazas que han recibido representantes del gremio periodístico de esta región hidalguense. El gremio periodístico de la Huasteca hidalguense, se comprometió a esperar el arribo del funcionario estatal de primer nivel para tratar lo relacionado con las agresiones que se han registrado. Lo más lamentable es que los voceadores también han sido agredidos y significativamente han sido atacados de manera artera hasta en tres ocasiones, y existiendo denuncia pues parece que ya es una burla a la autoridad. Un joven que es discapacitado fue “levantado” por un taxista quien le quitó su dinero de la venta del día, lo que a todas luces debiera haber castigo por parte de las autoridades. Los panistas de Hidalgo llevan a cabo su propio proceso interno que es el refrendo como militante del albiazul, buscan actualizar el padrón de militantes y registrar a nuevas personas al blanquiazul, Nicolás Antonio Hernández Hernández dirigente del comité municipal de San Felipe Orizatlán, da a conocer que quien no asuma este llamado con seriedad y omita atenderlo para registrarse de manera automática estará fuera. Todos estos trabajos que realizan los institutos políticos tiene que ver con el proceso electoral del 2018 que en Hidalgo se renovarán diputados federales, locales, senadores y por supuesto la máxima magistratura de la nación. Víctor Hugo Velazco Orozco fue designado el nuevo delegado federal de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) en Hidalgo. Algo que ya se venía venir, la grata noticia es que sea Víctor Hugo Velazco quien tiene una trayectoria comprobada en la función pública. Onésimo Serrano González se fue a la SEDATU. Velazco Orozco es un hombre de compromisos y permea su seriedad para atender las encomiendas y sin duda estos enroques solo buscan un solo objetivo, sacar los rezagos en marginación, aunque no deja de percibirse como jugada previa de las que en los altos niveles saben hacer como jugadas de pizarrón. En Huejutla los operativos policíacos llevan una buena intención de frenar la ola delictiva que azota en la región, lo decimos porque aun con operativos siguen los robos de autos en pleno centro de la ciudad, lo que habla de que algo está fallando y los ciudadanos no quieren pensar mal, de que alguien pudiera estar información sobre dónde se ubican estos operativos, de otra forma no se entiende cómo les pegan en pleno centro cuando estos instalan sus operativos a la salida de la ciudad.