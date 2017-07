Espejeando. Complejo sin duda para el gobierno del estado cuando intenta mantener sus fichas ordenadas y coordinadas, no falta quien de manera equivocada, con una mala pose asista y tumbe todo. En el día de la celebración de la función pública, al mayor José Alfredo Mendoza Castellanos se le ocurrió festejar de más. Y si mucho habríamos criticado el tema de que andaba un taxista cometiendo arbitrariedades contra un voceador y sus hijos a los que robó y golpeó a los menores, que se buscaba atención por el titular de regular el transporte que traiga en esas concesiones gente recta y que no tenga antecedentes penales, pues cuando alguien así va escuchar esto, si él anda igual o más equivocado que algunos transportistas, alguno porque no podemos generalizar, la mayoría sabe la responsabilidad de estar detrás del volante. Alguien por quedar bien dice que el gobernador, que la mano dura, no, no se aprecia que alguien realmente meta mano dura, a estos extremos y casi obligado el gobierno del estado tendrá que actuar para sus adentros. En estos tiempos de cambios en materia de transparencia y rendición de cuentas por ley en donde el titular de Radio y Televisión es detenido, y está pretendiendo mostrar que camina la aplicación de la ley, sale con su actuación el titular de transporte con semejante actuación negativa. Lo adelantamos en reglones anteriores cuando el Mayor daba noticias alegres sobre sus recorridos y operativos, que no bastaba dar notas, hay funcionarios en ese gobierno del estado que andan trabajando sin tanta alaraca, sin tantos aspavientos. El sub secretario de la coordinación de asuntos indígenas del gobierno del estado Héctor Pedraza ayer dio su séptima vuelta a la huasteca hidalguense, a trabajos de supervisión de obra y lejos de anda con pantallas gigantes y platillos estruendosos se la lleva suave, muy tranquilo, en su trabajo, en las supervisiones y si no fue porque lo detectamos ayer en las comunidades trabajando, él hubiera seguido apareciendo desapercibido. Decimos esto por que quien sabe trabajar, sin andar con tanto ruido, solo atendiendo las instrucciones del gobernador del estado sobre mantener a la gente de infraestructura y obra indígena trabajando, pues no pasa nada, hay que ver que ahora lejos de andar los de obras públicas de la SOPOT, de obra indígena, de SEDESO, SEDESOL, por separado, andan juntos para evitar que alguien se eche la “bolita” si algo sale mal, cada quien tiene una función y es muy cierto cuando algo no sale bien, el señalamiento no es para los funcionarios, siempre dicen el gobierno y las responsabilidades deben ser muy claras, como el dicho que “el panadero con el pan”, para que andar haciendo algo que está lejos de ese alcance. Está detenido el Mayor, pero si fuera solo una organización de transporte la que estuviera pegando de gritos por mal trato. El Mayor José Alfredo Mendoza juntó lo que nadie ha podido por diferencias internas, todo el transporte unido en su contra la FUTV, CTM, CUPVHH, CEPOH entre otras. Ahora ya el enjambre está listo, lo dejaron encendido, quien venga a sustituir este señor tendrá que ser muy sensible, eso no quiere decir que los transportistas podrán hacer lo que quieran, eso no es el tema, las reglas son claras y deben ajustarse a las mismas. Por otro lado hay que reconocer a los que se llevaron el mérito, si la actuación de la policía estatal fue efectiva, no se dejaron influenciar por ser funcionario del gobierno del estado, y dos, demuestran que los operativos sí funcionan, porque si la UCD critica a la policía estatal, estos demuestran que están trabajando y por supuesto el comandante Alejo se lleva la estrellita. La legisladora federal Carolina Viggiano Austria es clara y contundente cuando hace referencia a las cuestiones políticas, mire que no dijo nombre de institutos políticos pero para el antojo de los presentes comparó al PRI como un partido nacional, con historia y trayectoria y se refirió de manera grotesca a los institutos caseros, a esos que salen por temporada. Sin duda con dedicación a lo que ella considera son grupos contrarios a su partido político. ¿A quienes se habrá referido? Y ya que andamos en la política, por Orizatlán se aprecian nuevos bríos por el lado del PRI. Resulta que para empezar, para el acto de toma de posesión de la nueva directiva, como buenos políticos se apreció a cada corriente enseñando músculo a la hora de llevar adeptos al acto, y cuando estaban por retirar sillas para que no se exhibieran muy solitarios, el expresidente Manuel Rivera llegó con su gente para salvar el día, y lo más trascendente es que llegó con una camioneta no nueva pero de verse, modelo 2010, rotulada, para entregársela al Comité directivo municipal, como la ven ¿se habrá quedado con la espinita? O lo habrá incentivado el discurso de la secretaria del CDE del PRI cuando en el acto de protesta habló de un tema que se les habría hecho familiar: De las traiciones en el PRI