“Lalo” Galván y su 5ª operación

Huejutla, Hgo.- Originario de esta ciudad Gerardo "Lalo" Galván Lara jugador habilidoso de fútbol amateur viajó a la capital del estado para ser intervenido quirúrgicamente (por quinta ocasión), de la rodilla izquierda, de la cual resultó todo un éxito.

Gerardo "Lalo" Galván posó junto al refuerzo japonés del Club de Fútbol Pachuca Keizuke Honda.

"Lalo" Galván como lo conocen amigos y familiares, fue un artillero letal y una verdadera "pesadilla" para cualquier zaga y le anotaba a la mayoría de los arqueros que enfrentaba y hacía goles en todas las canchas que pisaba.

El pasado miércoles Gerardo Galván fue operado de la rodilla izquierda por quinta ocasión, y esta vez intervenido en la Universidad del Fútbol de la capital del estado (Pachuca), en donde todo salió de forma positiva.

Cabe hacer mención que el fino jugador ("Lalo" Galván"), tuvo un accidente carretero, el 27 de abril de 2014, ya que viajaba en su motocicleta sobre la carretera Huejutla – San Felipe Orizatlán y a la altura de la comunidad de Macuxtepetla se estrelló contra un poste y la peor parte se la llevó en la rodilla izquierda.

"Dios me dio una segunda oportunidad de vivir y el "accidente" me cambió la vida y ahora valoró más lo que tengo y quiero agradecer a mi madre (Lucila Eloísa Lara), por el apoyo económico, a mi hermana Nayeli Galván y a mi novia Ana Laura Osorio" externó.