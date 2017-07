Transporte público beneficiado con ampliación de mancha urbana Ahora podrá llegar a zonas donde antes no podía como el Tecnológico Con la aprobación de Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tamazunchale, se habrá de contar con un ordenamiento en cuanto al crecimiento de la mancha urbana al definir el uso de suelo para cada complejo que se busque crear en esta localidad, pero además quedan ampliados los márgenes del área urbanizada, lo que viene a favorecer servicios como el transporte público hacia la zona del Tecnológico. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Oscar Pérez Tejada, director de planeación del municipio Lo anterior lo dio a conocer Oscar Pérez Tejada, director de planeación del Ayuntamiento quien señaló que la aprobación de este plan no fue nada sencillo ya que requirió de un trabajo arduo de tres años en la pasada administración y en esta se le pudo dar continuidad con un periodo de 18 meses, en el cual se realizaron los estudios y trámites necesarios para que finalmente fuera publicado en el diario oficial del estado. Con esto refiere que la utilidad que tendrá para el municipio es que se podrá tener un crecimiento ordenado estableciendo hacia donde podrá expandirse el desarrollo que tiende a ir hacia la zona de Zacatipán en cuanto a asentamientos habitacionales, pero también se están estableciendo los tipos de uso de suelo para complejos industriales que deseen instalarse en el municipio más adelante. Pero además de esto explicó, se amplían los márgenes de la mancha urbana del municipio hacia todas las direcciones, con lo que más barrios y comunidades quedan ahora dentro de esta zona, por lo que en el caso de El Piñal hasta el Tecnológico y la colonia Nueva Alianza pasan a formar ahora parte de esta mancha urbana y podrán ser contemplados dentro de los mismos derechos y obligaciones. Con esto, indicó, la cuestión del transporte también se ve beneficiada ya que en lo que respecta al servicio urbano ahora también podrá llegar hasta esas zonas donde anteriormente no llegaba por no estar dentro de la mancha urbana. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Envía CNC a su flor más bella del campo al concurso estatal de belleza Casa de la cultura invita a cursos de verano Realizan gestiones para mejorar seguridad en el municipio: J. Castro Convocan a ganaderos para reunión de información Tendrá ayuntamiento semana de receso laboral