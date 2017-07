Por falta de cumplimientos se movilizarán campesinos

Lo anterior fue informado en rueda de prensa este viernes en Valles por el coordinador estatal del CAP Alejandro Arechar Castrellón, mismo que estuvo acompañado por Julio César González de la Central Campesina Cardenista, Roberto Martínez de la CIOAC-JDLD, entre otros más como ALCANO, COIM, UGOCM-JL, CAM. Recordó que hace unas semanas, realizaron una marcha al exterior de las oficinas del Gobierno del Estado, tras la cual se iniciaron mesas de trabajo en donde se tomaron acuerdos pero que no fueron respetados. “Nos vamos a movilizar el día 08 de agosto a falta de acuerdos con el Gobierno del Estado y Gobierno Federal; se han dado algunos pero no estamos satisfechos todavía con las respuestas que ha habido, porque tenemos muchos asuntos de tierra que en la Ciudad de México hemos tenido acuerdos y que no se han dado” señaló. Arechar Castrellón adelantó que el 08 de agosto, primeramente habrá una concentración estimada de 2 mil campesinos posiblemente en Ciudad Valles en la cual se definirá si acudirán a la capital potosina y si tomarán oficinas de dependencias estatales y federales. Refirió por último el Estado y la Federación no les han entregado proyectos productivos desde el 2016, además denunció que se recortó el presupuesto para el campo en un 50%.