Dirigentes del PRI realizan gira por comunidades de la mano de Christian Sánchez A fin de tener trato directo con la población, y sumar esfuerzos en cuanto a gestionar apoyos a localidades marginadas Tampacán, S.L.P.- Dirigentes locales del Partido Revolucionario Institucional, realizan gira de trabajo por comunidades del municipio, a fin de tener trato directo con la población, y sumar esfuerzos en cuanto a gestionar apoyos a localidades marginadas, esto con el respaldo del diputado federal Christian Joaquín Sánchez Sánchez quien se une al proyecto del PRI local. HUASTECA POTOSINA | Tampacán Dirigente del PRI, ONMPRI, Gestión Social, CNC y diputado Federal, visitan comunidades de acercamiento con la población. El trabajo del equipo priísta se efectuó la mañana de este viernes, en que la dirigente del partido Hilda Santiago Reyes, la representante de la Organización Gestión Social Gazhy Said Mazlum Soni, la presidenta del ONMPRI Elvia Sabais Vásquez y el representante de la CNC Fidel Santiago Reyes, acompañados del diputado Christian Sánchez, realizaron la visita a las personas que han militado dentro del partido, sin importar la situación, ellos en conjunto quienes dijeron trabajar de la mano para aterrizar proyectos en beneficio de la población vulnerable y personas que necesitan de algún apoyo. Por lo que el diputado Christian Joaquín Sánchez señaló "me muero en la raya con mi partido PRI, estamos trabajando no para ganar las elecciones sino para gestionar y bajar recursos para una mejor atención ciudadana, vayamos juntos y rescatemos Tampacán, la juventud tiene que sumarse, a Tampacán le tengo un gran aprecio, vengo a respaldar el trabajo del comité, y me sumo a los proyectos". Además Hilda Santiago Reyes presidenta del PRI recalcó "agradezco al equipo que nos respalda como lo es el diputado federal Christian Joaquín Sánchez, no soy priísta de ayer llevo años en el PRI y que quede claro que para trabajar por nuestra gente no se necesita ponerse carro para visitarlos se necesita realmente la camiseta y sobre todo las ganas de sacar adelante el proyecto encaminado".