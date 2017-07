Hippies molestan a vendedores de alimentos

Por lo que solicitan a las autoridades correspondientes para que se vigile el lugar. Durante la mañana de ayer se pudo observar a un grupo de tres personas quienes llegaron a un puesto con venta de alimentos solicitando que se les vendieran los alimentos a bajo costo. En ese sentido, la propietaria del lugar les solicitó que de favor que se retiraran del sitio y la dejaran trabajar, ya que no le era posible venderles los alimentos a otro costo. Otros vendedores de alimentos mencionaron a este medio que éste problema se vive diariamente, ya que arriban al municipio sin recurso y de aventón llegan a Xilitla, por lo que piden alimentos para poder permanecer en el lugar. Lo anterior, dijeron no es que no estén de acuerdo en que este tipo de personas visiten el municipio, sin embargo el problema es cuando llegan al lugar y en ese momento se encuentran comensales y en ocasiones mejor se paran y se van dejando el plato en la mesa con los alimentos, ante la presencia de los “hippies”.