Apreciaciones Aun cuando se ha buscado cubrir a la empresa constructora del drenaje en la cabecera y sus barrios del municipio de Coxcatlán, con quién se está realizando dicha obra que por cierto ya en dos puntos ha sufrido problemas con la humedad de las lluvias, como fue en el Barrio La Carolina en donde se rompió una alcantarilla y se derrumbó un poste, pero además en el Barrio Los Jobos uno, la calle principal se hundió ante el mismo problema ya que la empresa no compactó bien la arteria, siendo este el segundo problema. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En cuanto a problemas de obras se refiere, el hundimiento de una calle sobre la zona centro como es la Carlos Jongitud Barrios, en donde tras haber reparado la tubería del sistema de drenaje en el lugar, los trabajadores de obras públicas no compactaron debidamente el terreno y este se hundió, pero lo peor del caso es que aun cuando se comprometieron a que se repararía de inmediato hasta el momento esto no es así y va para más de un mes en que se registró el problema y ante el periodo de vacaciones del personal del ayuntamiento, esto podría durar más tiempo para que pueda ser rehabilitado, lo que significa que en cuanto a las obras dañadas también podría pasar más tiempo antes de que sean rehabilitadas. En Tanlajás las críticas por la existencia de un mercado sin utilizar debidamente siguen dándose, sobre todo cuando este ni el 30 por ciento del total de locales se encuentra ocupado y pese a todo la administración se niega a brindar un espacio extra a las oficinas de tele comunicaciones, en donde por cierto el mismo edil utiliza de su servicio y es quien se niega a que se amplíen dichas oficinas aun cuando en el lugar muy apenas cabe el encargado de las mismas, mientras que en las orillas logra apenas instalar los expedientes de cada mes, sin embargo al edil lo que menos preocupa es que se cierren o no dicha dependencia ya que como funcionario cuenta con el recurso económico y con un vehículo para poder trasladarse a otros municipios y realizar los movimientos correspondientes. Habitantes del municipio de Aquismón esperan que durante la presente semana no se tengan problemas con el suministro de agua como se diera el pasado jueves en que no se contó con dicho servicio, sobre todo al contar con la presencia de turistas y familiares que demandarán mayormente el servicio y el cual se ha complicado principalmente porque ante las lluvias el crecimiento de los ríos ha sido notorio y estos a su vez generan apagones en los sistemas de bombeo, lo que sin embargo por fortuna no ha sido por mucho tiempo ya que el personal responsable del área del agua, ha detectado y reparado de inmediato el problema. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones