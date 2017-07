Apreciaciones Nuevamente la basura que se acumula en las alcantarillas de la zona centro vuelven a ocasionar un caos con la lluvia, debido a que el agua se acumula en las calles al no tener hacia donde irse, llegando a formarse verdaderas lagunas que llegan a inundar las banquetas y entrar en los establecimientos. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El origen del problema estriba en la falta de responsabilidad de los comerciantes de la calle Hidalgo, tanto ambulantes como establecidos, quienes no respetan los horarios del camión recolector y dejan la basura en las esquinas desde muy temprano por lo que los perros, el viento, las personas que pasan contribuyen a regar la basura. Habría que recordar que la función de los llamados Guardianes Ecológicos era ayudar a disminuir estos problemas e incluso identificar y sancionar a quienes no cumplan con los lineamientos establecidos por el reglamento de ecología, pero hasta la fecha se ha quedado solo en intención y los guardianes solo se dedican a caminar por las calles sin un propósito claro, ayudando en el mejor de los casos a realizar tareas de limpieza. El presunto caso de un perro con rabia en el barrio del Carmen encendió nuevamente las alertas ante la posibilidad de que esta enfermedad apareciera en un sector tan poblado y con tantos animales domésticos que pueden ser contagiados, aunque existe la sospecha que se trató de un envenenamiento, será hasta que la SSA emita un dictamen para descartarlo. Y es que no existe un control tampoco sobre la fauna doméstica que existe en una zona tan sobrepoblada como Tamazunchale, en donde el hacinamiento vuelve vulnerable a la población a contagios rápidos de enfermedades como el dengue, el zika, la influenza, y la posibilidad de un mal tan terrible como la rabia debe ser un motivo suficiente para implementar medidas de control. Ya en días pasados se conocía de un ataque de perro a una persona y anteriormente un perro que era utilizado en peleas atacó y mató a varios perros y agredió a personas, por lo que sería conveniente que se lleve a cabo una razia de perros en la zona urbana que ayude a disminuir la población de gatos y perros, así como obligar a quienes tengan mascotas que los lleven a esterilizar para evitar que sigan propagándose y que cumplan con las vacunas necesarias. En el municipio de Matlapa ayer se llevó a cabo una supervisión del terreno donde se habrá de construir la base de la SSPE, con la presencia de representantes de la corporación así como del ayuntamiento, lo que permitirá que regrese la Policía Estatal al municipio para brindar seguridad lo cual es muy bueno. Sin embargo pudiera existir tráfico de influencias debido a que el propietario del predio donde se habrá de construir resulta que es del tío del presidente municipal Edgar Ortega, es decir todo queda en familia, lo cual tendrá que ser revisado por el cabildo y la contraloría interna que se supone está en manos de la primera minoría que es el PRI, y quien deberá señalar si existe o no un trámite poco ético. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones