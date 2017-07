Apreciaciones Jugadores de fútbol del municipio en las diferentes ligas están pidiendo a la Secretaría de Salud que lleve a cabo labores de fumigación en los campos deportivos en donde dicen, abundan los mosquitos. Inclusive la Liga de Fútbol de Veteranos señala que en días pasados, uno de los jugadores contrajo el virus del Zika al parecer mientras participaba en uno de los encuentros deportivos el pasado domingo. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Es un hecho que el propietario de la constructora Infraestructura del Golfo, David Medina Salazar, hermano del titular de la Comisión Estatal del Agua Jesús Medina, tiene serios deseos de participar en algo que aún no ha dicho. Y es que, ya se dice de boca en boca que está buscando el apoyo de diversas organizaciones sociales así como de colonos de esta ciudad, a quienes les pide lo respalden para su proyecto político. El pasado jueves, dicho constructor prácticamente se apropió del festejo que hizo la asociación Sonrisas Huastecas a niños con Labio y Paladar Hendido en el salón del Sindicato de TELMEX evento al que apoyó con recurso económico. Y es que, todo el equipo de oficina de la constructora, acudió a ese evento y anduvo apoyando, pero además a espaldas de la mesa de honor, fue colocada una pequeña lona en donde se leía el nombre de dicha empresa. Quien por el momento se ha ausentado un poco de los reflectores, es el empresario Adrián Esper Cárdenas y su última aparición fue en la ceremonia de graduación del COBACH 24. Cabe señalar que desde hace poco más de un mes, el coordinador de su asociación “Proyectos de Impacto Social” Guadalupe Contreras, suspendió su programa de venta de granos a bajo precio. Los partidos Verde Ecologista y PANAL ni siquiera han dado muestra de existencia pese a que faltan escasos cinco meses para que culmine este año. El último dirigente del PVEM fue el ex regidor en el pasado trienio Raúl García Salazar quien renunció para irse a apoyar al ex diputado Alfonso Díaz de León cuando fue candidato del PAN a la diputación federal, mientras que en el caso del Nueva Alianza, desde el 2015 cerró las oficinas del distrito IV ubicadas por el rumbo del panteón municipal sin que hasta la fecha la hayan reactivado. Otro partido que no se ha visto es Encuentro Social cuyo presidente estatal es Julio César González Ramírez, quien a su vez dirige una organización campesina, conjugando ambas responsabilidades. Jorge Eduardo Nieto Sánchez fue el dirigente municipal de Encuentro Social en el 2015 pero tras los malos resultados y experiencias en el proceso electoral y tras sentirse abandonado por su líder estatal, abandonó el cargo y el proyecto del partido. Nieto Sánchez el año pasado fue electo como presidente del Comité Ejecutivo Municipal de la organización campesina conocida como CIOAC, tiempo en el cual no figuró y en días pasados, dejó ese cargo ya que fue renovada la dirigencia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones