Rol de juegos de la Liga Ejidal Municipal

Los encuentros se llevarán a cabo este domingo a partir de las 08:00 de la mañana, en donde se estarán enfrentando en el primer partido, el representativo de Vinazco vs. Coapaxtitla; después le tocará a Huichapa debatirse contra Huichapa; Fuerte Mirador peleará contra Jaguares; Real Amaxac vs. Hooligans y Amigos Mirador jugará contra Troyanos, todos estos partidos en la cancha de fútbol de la localidad de La Capilla. Mientras tanto, en el campo de la Unidad Deportiva de la cabecera municipal se enfrentarán Toltitla vs. Coacuilco; además el Ayuntamiento se debatirá contra El Chote, y Pahuatitla vs. Unión. Por su parte el presidente de la Liga, el profesor Cristóbal Montaño dio a conocer que dentro de la tabla de posiciones se encuentran en primer lugar con un empate de 43 puntos, los representativos de Pahuatitla y Coacuilco; segundo lugar Coapaxtitla, Fuerte Mirador en tercero, mientras que Jaguares y Vinazco se ubican en el cuarto y quinto lugar. Por último, Cristóbal Montaño invitó a toda la población a que acudan en compañía de su familia a disfrutar de los partidos que se llevan a cabo los domingos en La Capilla y en la cabecera municipal.