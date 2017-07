Gobierno Federal ha sido un fracaso acusa la CIOAC Dado que no ha cumplido con los objetivos que él mismo se propuso en campaña y al inicio de su mandato, de hacer crecer al país. El dirigente nacional de la Central Independiente Obrera Agrícola y Campesina (CIOAC) Federico Ovalle Vaquera aseguró que el actual sexenio que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, ha fracasado dado que no ha cumplido con los objetivos que él mismo se propuso en campaña y al inicio de su mandato, de hacer crecer al país. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios FEDERICO OVALLE VAQUERA dirigente nacional de la CIOAC junto a Pedro y Guadalupe González Gómez del comité estatal De visita en ciudad Valles expresó que cuando fueron aprobadas las series de reformas estructurales entre ellas la Energética, Peña Nieto afirmaba que el País crecería en su economía a un ritmo de un 6% en este 2017 pero a lo mucho llegará al 1.9%. Otro de los fracasos dijo, fue que prometió que acabaría con la inseguridad pero no ha sido así además, indicó que 80 millones de mexicanos viven en pobreza de los 125 millones que son en total. En este sexenio, dijo que el gobierno mexicano está renegociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a petición del presidente de aquel País cuando por años, organizaciones campesinos pidieron fuera modificado. Y para que les digo del campo continuó diciendo, “que está peor, sin rumbo, sin política claras, devastado” y aseveró que actualmente en el país gracias al sistema neoliberal instaurado hace 35 años, ha propiciado que exista mayor desigualdad dado que un puñado de grandes ricos concentran la riqueza de todos. Pese a ello Ovalle Vaquera aseguró que un levantamiento armado no es la respuesta como sucedió hace más de 100 años con la Revolución Mexicana sino, que se geste en la sociedad una revolución de ideas, de despertar para que, a través del voto puedan elegirse a los mejores gobernantes y cambiar el sistema económico que se tiene en donde se benefician más a los grandes empresarios. Adelantó que en agosto, la CIOAC habrá de llevar a cabo su Congreso Nacional en el cual analizarán, las acciones a tomar para abonar a ese cambio que deberá de darse en las elecciones de julio del 2018. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Invitan a la escuelita de verano iglesia CDF Inauguran primer bulevar en colonia de la localidad Valles un buen lugar para invertir: Empresario Un éxito la presentación del ensamble musical Sul Tasto la noche de este jueves Renueva la CIOAC en el estado su dirigencia