Sin contratiempos se llevó a cabo la visita del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, José Luis Ugalde Montes, al municipio, aunque apresurada ya que se tuvo que modificar el itinerario debido a que tenía que salir corriendo literalmente hacia el municipio de Xilitla en donde tendría otro evento.

Llamó la atención la presencia de diferentes liderazgos de organizaciones que acudieron a las reuniones en plan de acercamiento, pese a que se esperaba que algunos grupos como los Huastecos Unidos llevaran a cabo alguna manifestación o protesta por los temas que han estado generando controversia.

La apertura de la oficina del módulo del SAT vino a generar buena aceptación principalmente de los socios de la Cámara Nacional de Comercio, ya que esto evitará el traslado hasta Ciudad Valles para realizar su declaración fiscal, aunque un punto que sigue pendiente es la apertura de la oficina de Relaciones Exteriores en el municipio, un punto en el que han insistido también los empresarios.

Pero de acuerdo con el propio secretario de finanzas aterrizar un proyecto de este tipo no resulta tan fácil como solo pedirla ya que se requiere de poder cumplir con una serie de requisitos, además de una inversión que tendría que ser absorbida por el ayuntamiento para el personal y la operatividad, aunque es recurso que a largo plazo puede recuperarse y hasta resultar en un ingreso a las arcas.

El propio alcalde Baldemar Orta López, se pronunció al respecto que seguirán insistiendo pese a lo dicho por el secretario, asegura que no quitarán el dedo del renglón y seguirán insistiendo en poder traer al municipio esta oficina, con el apoyo del gobierno del estado y federal así como los legisladores.

Ahí mismo el alcalde se refirió al tema del adelanto de recurso que se autorizó a los municipios para este año, reiterando que no es un préstamo como tal y que no habrá adeudo que se herede a las administraciones posteriores, y que se habrá de trabajar en sacar las obras que se tienen pendientes.

Respecto a los proyectos que se tienen pendientes de realizar en el municipio y que fueron anunciados a principios de año, refiere que aún siguen en proceso, ya que no se han dejado de lado.

Mientras que la Diputada Local Guillermina Morquecho Pazzi se refirió al proceso de revisión de cuentas que se lleva dentro de la comisión de vigilancia señalando que la auditoría de las cuentas del 2016 se habrá de concluir hasta el mes de diciembre, aunque no se habrá de interrumpir la revisión de las cuentas del 2017, para lo cual se ha propuesto la contratación de al menos tres despachos independientes que permitan garantizar la transparencia de las cuentas.