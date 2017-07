Apreciaciones Integrantes de la organización Antorcha Campesina, repartió en ciudad Valles este fin de semana, un panfleto en el cual reclama la falta de cumplimiento a supuestos acuerdos hechos por el hoy gobernador del estado Juan Manuel Carreras López. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Dicho folleto, fue hecho público el pasado 17 de julio al difundirse en dos periódicos impresos de la capital potosina y en ella denuncia dicha organización que al inicio de esta administración estatal, fue entregado por ellos, un pliego petitorio en donde enumeraban sus demandas a las cuales aseguran, no se les ha respondido de manera suficiente. Precisamente este sábado, y sabiendo que estaría el mandatario en Valles específicamente en la inauguración del acceso principal al fraccionamiento El Consuelo, antorchistas se dieron a la tarea de repartir dichos volantes por los alrededores. La inauguración de dicha calle que ahora es bulevar Adolfo López Mateos, viene a dar respuesta a un reclamo que por años se habían hecho a los diversos gobiernos municipales y estatales anteriores. En esa obra, se invirtieron poco más de 10 millones de pesos con una aportación de 3 millones de pesos del Gobierno del Estado, que renovó la vialidad, la cual era muy necesaria ya que es el principal acceso al Consuelo y a otros sectores como El Sol, Miravalles, Vistahermosa, Troncones. La Secretaria de Cultura ya comenzó con mucho tiempo de antelación los preparativos de la fiesta del Día de los Muertos, por ello el pasado viernes fueron reunidos los directores de Cultura y Asuntos Indígenas de municipios de la huasteca. El titular de la SECULT Armando Herrera, detalló que la intención es que exista una programación de eventos culturales, artísticos y de tradiciones en los municipios huastecos dado que en otras ocasiones, ha tendido a haber desorden o bien a no tenerse una sincronía como región en conjunto. El tan pregonado mural de la artista Pilar Vidales no gustó a muchos tras haber sido develado la noche del pasado viernes luego de 15 meses de haber tardad en elaborarlo. Y es que la obra en sí titulada Alegoría de Santorom, tenía la intención de mostrar los elementos de un altar de muertos como los que se elaboran en la región pero, el mural carece de la mayor parte de ellos. Este sábado por la mañana, el mandatario estatal Juan Manuel Carreras López acompañado del Secretario de Cultura Armando Herrera, acudió a ver el mural y pronta Pilar Vidales le pidió la oportunidad de hacer otro pero en oficinas del Gobierno del Estado. Pero, la artista le adelantó al mandatario estatal que podría tardarse cerca de un año en realizarla a lo que Carreras López le respondió que no importaba dado que aún le restan cuatro años a su administración. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones